Il Milano Monza Motor Show 2021 si terrà dal 10 al 13 giugno: la prima edizione del nuovo Salone dell’auto lombardo sarà un evento svolto in completa sicurezza, con i modelli esposti su pedane corredate ognuna da un codice QR in grado di sostituire l’interazione tra pubblico e personale.

Ogni codice QR, stampato in grande in modo da essere inquadrabile anche a distanza, rimanderà alla pagina specifica del modello con schede tecniche, immagini, video e link al sito ufficiale, al configuratore e ai test drive.

Il MIMO 2021 (abbreviazione di Milano Monza Motor Show) vedrà nel centro del capoluogo lombardo installazioni di 63 brand e numerose anteprime mondiali e nazionali.

Di seguito troverete una guida completa al Milano Monza Motor Show 2021: il programma, le Case presenti e le date.

Il MIMO 2021 si terrà da giovedì 10 giugno a domenica 13 giugno.

Milano Monza Motor Show 2021: i biglietti

L’ingresso al Milano Monza Motor Show 2021 è libero e gratuito. L’evento si terrà nel centro del capoluogo lombardo dal Castello Sforzesco a Piazza San Babila attraversando Largo Beltrami, Via Dante, Piazzale Cordusio, Via Mercanti, Piazza della Scala, Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele.

Le attività del MIMO 2021 all’Autodromo di Monza saranno invece chiuse al pubblico. Potranno accedere solo su invito le Case automobilistiche, i giornalisti, i grandi club e i collezionisti privati.

Milano Monza Motor Show 2021: le anteprime mondiali

Il Milano Monza Motor Show 2021 vedrà dieci anteprime mondiali:

Anteprima Bugatti (il nome verrà svelato giovedì)

Bugatti Bolide

Cupra Born

DR 5.0

DR 6.0

Ducati (il nome verrà svelato a breve)

Pagani Huayra R

Pambuffetti PJ-01

Supercar che verrà svelata venerdì 11 giugno

Milano Monza Motor Show 2021: le Case presenti

Quasi tutte le Case automobilistiche saranno presenti con almeno una pedana al MIMO 2021. Si fa quindi prima a scrivere le assenti: Abarth, Alpine, Dacia, Jaguar, Mahindra, Mercedes, Nissan, Smart, Ssangyong, Subaru, Tesla e Volvo.

Milano Monza Motor Show 2021: il programma

Oltre alla passeggiata di quasi 3 km per il centro di Milano i visitatori del Milano Monza Motor Show 2021 potranno accedere al Focus auto elettriche e ibride (organizzato insieme a Enel X) davanti al Castello Sforzesco dalle 09:00 alle 19:00 per vedere le ultime novità ibride ed elettriche e per poterle guidare. Tra le novità “eco” più interessanti disponibili per il test drive segnaliamo le Renault Captur Plug-in Hybrid e Clio Hybrid e la Suzuki Ignis.

Per accedere all’area bisogna pre-registrarsi nella sezione apposita del sito www.milanomonza.com.

Per quanto riguarda gli eventi chiusi al pubblico dell’Autodromo di Monza troviamo:

Venerdì 11 giugno 2021

Trackday – dalle 09:30 alle 12:00, dalle 15:30 alle 18:30 (costo per slot di 30 minuti: 120 euro a vettura per sessione)

Journalist Parade – 13:00

Supercar Night Parade – 19:00

