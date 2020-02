Mercedes GLA: prezzi, allestimenti e motorizzazioni

La nuova Mercedes GLA arriverà nelle concessionarie in Europa nella primavera del 2020 . La seconda generazione della SUV compatta tedesca – basata sullo stesso pianale delle sorelle di gamma classe A , classe B e CLA e disponibile sia con la trazione anteriore che integrale – è però già ordinabile in Italia con prezzi di listino a partire da 38.270 euro.

Mercedes GLA: le motorizzazioni

Al la lancio la Mercedes GLA viene proposta con le motorizzazioni benzina GLA 200 da 163 CV, solo a trazione anteriore, e GLA 250 da 224 CV, disponibile anche nella versione a trazione integrale 4Matic. Per quanto riguarda le proposte a gasolio la crossover compatta della Stella potrà essere ordinata nella versione GLA 200 d da 150 CV e GLA 220 d da 190 CV, entrambe abbinabili sia alla trazione anteriore che integrale. Tutte le motorizzazioni, sia benzina che diesel montano il cambio automatico.

Mercedes GLA: gli equipaggiamenti

La SUV di segmento C di Stoccarda è declinabile nei 5 allestimenti Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium.

Mercedes GLA Executive

Come equipaggiamento di serie, sin dall’allestimento Executive, tutte hanno in dotazione la telecamera posteriore, autoradio digitale, sistema di infotainment MBUX, chiamata d’emergenza automatica in caso d’incidente, sistema antisbandamento attivo, avviso di cambio involontario della corsia, sistema ESP con frenata d’emergenza automatica, Brake Assist attivo e sistema di rilevamento automatico dei limiti di velocità. Tra gli altri accessori troviamo anche il cruise control, il limitatore di velocità e il sistema Dynamic Select per selezionare le diverse modalità di guida.

Mercedes GLA Business

L’allestimento Business aggiunge alla dotazione di base i cerchi da 17 pollici, il Pacchetto integrazione per smartphone Apple o Android, il volante sportivo multifunzione e i retrovisori elettrici con quello interno ed esterno sinistro antiabbaglianti.

Mercedes GLA Sport

La Mercedes GLA Sport può contare anche sui cerchi da 17 pollici con design a 5 doppie razze, Pacchetto Style, sospensioni Direct Control Comfort, fari LED High Performance e portellone posteriore elettrico Easy-Pack.

Mercedes GLA Sport Plus

L’allestimento Sport Plus della Mercedes GLA prevede invece il pacchetto speciale Progressive, i cerchi da 18 pollici a 5 doppie razze, inserti interni in loo a spirale, Climatizzatore Comfortmatic e i sedili elettrici.

Mercedes GLA Premium

La top di gamma Premium sfoggia il pacchetto AMG Line, i cristalli posteriori e il lunotto oscurati e ha in dotazione anche l’assetto ribassato di 15 mm, i cerchi da 19 pollici, volante multifunzione traforato, sterzo diretto, Pacchetto Comfort per i sedili sportivi a regolazione elettrica e i rivestimenti in pelle Artica e microfibra Dinamica neri.

I prezzi della Mercedes GLA 2020

Diesel

Mercedes GLA 200 d Automatic: 38.270 euro

Mercedes GLA 200 d Automatic 4MATIC: 42.350 euro

Mercedes GLA 220 d Automatic: 44.920 euro

Mercedes GLA 220 d Automatic 4Matic: 47.180 euro

Benzina

Mercedes GLA 200 Automatic: 38.960 euro

Mercedes GLA 250 Automatic: 44.460 euro

Mercedes GLA 250 Automatic 4MATIC: : 46.720 euro