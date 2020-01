La nuova serie speciale Royale è disponibile in due esclusivi colori, Blu Royale e Verde Royale, e si distingue anche per i cerchi da 21” Anteo color Antracite sulla Levante Royal e per i cerchi Titano color Antracite su Ghibli e Quattroporte, tutti esclusivi per la serie speciale e tutti accompagnati da pinze freno in color argento. Gli interni Royale, basati sull’allestimento GranLusso, sono disponibili in Pelletessuta Zegna color Cuoio o in pelle Pieno Fiore bicolore Nero/Cuoio. La Pelletessuta Zegna è un tessuto in pelle Nappa intrecciata realizzato esclusivamente per i modelli del Tridente. Finiture high gloss (Metal Net per Levante, Ebano per Ghibli e Black Piano per Quattroporte) e una distintiva targhetta “One of 100” completano gli interni, insieme al Sound System Bowers & Wilkins, al pacchetto completo dei sistemi ADAS di sicurezza, al tetto apribile elettrico e ai vetri oscurati.

Ricco equipaggiamento di serie