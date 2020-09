Lexus ancora sponsor dalla Mostra del Cinema di Venezia

Lexus è per il quarto anno consecutivo auto ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, la cui 77.ma edizione si è aperta lo scorso 2 settembre 2020 al Lido e terminerà il prossimo 12 settembre.

Come Auto Ufficiale dell’evento, durante tutta la Mostra, Lexus avrà il privilegio di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet con 36 vetture: alla LC Convertible e UX 300e, si affiancheranno la gamma completa di SUV, la berlina di lusso ES e la coupé LC, tutte dotate della tecnologia Premium Hybrid Electric di Lexus.

La splendida cornice del Lido è stata la location ideale per presentare, in anteprima nazionale, due modelli che incarnano i valori di innovazione e di stile di Lexus: il nuovo Lexus UX 300e, che rappresenta la mobilità del futuro a zero emissioni e la sapiente unione di comfort, prestazioni e design, e Lexus LC Convertible, la nuova icona di stile contraddistinta da un design straordinario e dalla consueta attenzione ai dettagli: dagli allestimenti e tonalità degli interni alla raffinata e funzionale capote, per garantire un’esperienza di guida avvolgente, unica ed emozionante.