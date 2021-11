Si chiama Be Free Evo il nuovo abbonamento a lungo termine Leasys: scopriamo insieme tutti i dettagli e i prezzi della nuova formula di noleggio a lungo termine gestita con la flessibilità di un noleggio a breve termine.

Leasys Be Free Evo: come funziona

L’abbonamento a lungo termine Leasys Be Free Evo è 100% digitale e senza anticipo: per il pagamento del canone mensile fisso occorre solo una carta di credito. Una soluzione rivolta a tutti: privati, liberi professionisti e aziende.

Per iscriversi, una volta acquistato (su Amazon o presso uno degli oltre 200 Leasys Mobility Store abilitati) il voucher a partire da 199 euro del modello di auto scelta, basta registrarsi sul sito befree-evo.leasys.com e versare la quota relativa al primo mese di noleggio. Dopo due giorni sarà possibile mettersi alla guida dell’auto desiderata.

Leasys Be Free Evo: le auto disponibili

Sono cinque le auto tra cui scegliere, tutte del gruppo Stellantis (a cui appartiene anche Leasys, controllata di FCA Bank):

Fiat 500X

Fiat Nuova 500

Jeep Compass 4xe

Opel Corsa

Opel Corsa-e

Leasys Be Free Evo: prezzi e condizioni

Il canone fisso mensile di Leasys Be Free Evo (della durata massima di 2 anni) comprende 1.500 km di percorrenza, a cui è possibile aggiungerne altri 1.500 nella versione Plus (che comprende anche, a partire da 79 euro al mese, la copertura Super Cover che azzera la franchigia dovuta in caso di danni, furto totale o parziale e incendio), e costa:

Fiat 500X – 379 euro al mese

379 euro al mese Fiat Nuova 500 – 389 euro al mese

389 euro al mese Jeep Compass 4xe – 479 euro al mese

479 euro al mese Opel Corsa – 279 euro al mese

279 euro al mese Opel Corsa-e – 389 euro al mese

È possibile mettersi alla guida della vettura scelta dopo 48 ore ed è anche possibile restituirla già dopo il primo mese senza penali.