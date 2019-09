Land Rover Defender 110: le versioni, i prezzi e le rivali

Sei allestimenti (“base”, S , SE , First Edition, HSE e X) e una gamma motori composta da quattro unità sovralimentate: un 2.0 a benzina da 300 CV, un 3.0 a sei cilindri in linea mild hybrid benzina da 400 CV e due 2.0 diesel da 200 e 240 CV.

La nuova Land Rover Defender è stata una delle novità più importanti del Salone di Francoforte 2019 . La seconda generazione della mitica fuoristrada (non chiamatela SUV , potrebbe offendersi) britannica a trazione integrale è disponibile in due varianti di carrozzeria – 90 a tre porte e 110 a cinque porte – ma oggi analizzeremo solo la versione più versatile, l’unica attualmente in listino.

Land Rover Defender 110: le versioni

Land Rover Defender 110

La dotazione di serie della Land Rover Defender comprende, tra le altre cose: tetto in tinta con la carrozzeria, fari a LED, cerchi in acciaio da 18” Style 5093 in Gloss White, pneumatici quattro stagioni, trazione integrale, scatola di rinvio a due velocità, sospensioni elicoidali, Terrain Response, barra trasversale con finitura Light Grey spazzolata e verniciata a polvere, passaggio nell’abitacolo, specchietto retrovisore interno fotocromatico, sedili anteriori parzialmente elettrici a 8 regolazioni in tessuto, Pivi Pro da 10”, Smartphone Pack, Connected Navigation Pro, impianto audio da 180 W con 6 altoparlanti, Surround Camera 3D, sensori di parcheggio a 360°, Wade Sensing (rilevamento dei guadi), cruise control con limitatore di velocità, Lane Keep Assist, frenata di emergenza, riconoscimento dei segnali stradali e limitatore di velocità adattivo e sospensioni pneumatiche elettroniche con Adaptive Dynamics.

Land Rover Defender 110 S

La Land Rover Defender S aggiunge: fari a LED con abbaglianti assistiti automatici, cerchi da 19” Style 6010 a 6 razze in Gloss Sparkle Silver, volante e leva del cambio in pelle, console centrale con bracciolo, sedili anteriori parzialmente elettrici a 12 regolazioni, rivestiti in pelle goffrata e robusto tessuto intrecciato, Pivi Pro da 10” con display interattivo per il conducente e base integrata Click and Go.

Land Rover Defender 110 SE

La Land Rover Defender SE aggiunge alla S: fari a LED premium con luci diurne caratteristiche, fari fendinebbia anteriori, keyless entry, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, cerchi da 20” Style 5094 a 5 razze in Gloss Sparkle Silver, specchietto retrovisore interno ClearSight, piantone dello sterzo elettrico, sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni, rivestiti in pelle goffrata e robusto tessuto, con funzione memoria e poggiatesta manuali a 2 regolazioni, impianto audio Meridian Sound System da 400 W con 10 altoparlanti e subwoofer e Blind Spot Assist Pack.

Land Rover Defender 110 First Edition

La dotazione di serie della Land Rover Defender First Edition comprende: tetto a contrasto Black, tetto panoramico scorrevole, fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche, badge First Edition, Black Exterior Pack, fari fendinebbia anteriori, keyless entry, cerchi da 20” Style 5098 a 5 razze in Gloss Sparkle Silver, pneumatici quattro stagioni, trazione integrale, scatola di rinvio a due velocità, sospensioni pneumatiche elettroniche con Adaptive Dynamics, Terrain Response 2, Terrain Response configurabile, volante in pelle riscaldabile di serie, barra trasversale con finitura Light Grey spazzolata e verniciata a polvere, box refrigeratore nella console centrale anteriore, specchietto retrovisore interno ClearSight, soglie d’ingresso in metallo con logo First Edition, presa domestica, sedili anteriori elettrici riscaldabili a 12 regolazioni, rivestiti in pelle goffrata e robusto tessuto, con funzione memoria e poggiatesta manuali a 2 regolazioni, Pivi Pro da 10” con display interattivo per il conducente, Smartphone Pack, Connected Navigation Pro, impianto audio Meridian Sound System da 400 W con 10 altoparlanti e subwoofer, Blind Spot Assist Pack, Surround Camera 3D, sensori di parcheggio a 360°, Wade Sensing (rilevamento dei guadi), Lane Keep Assist, frenata di emergenza e riconoscimento dei segnali stradali e limitatore di velocità adattivo.

Land Rover Defender 110 HSE

La Land Rover Defender 110 HSE aggiunge alla SE: fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche, cerchi da 20” Style 5095 a 5 razze doppie in Gloss Dark Grey con finitura a contrasto Diamond Turned, volante in pelle, Extended Leather, tappetini, sedili anteriori elettrici in pelle Windsor riscaldabili e rinfrescabili a 14 regolazioni con funzione memoria e poggiatesta manuali a 4 regolazioni, Driver Assist Pack e tetto panoramico scorrevole.

Land Rover Defender 110 X

La Land Rover Defender 110 X aggiunge alla HSE: tetto a contrasto e cofano Black, tetto panoramico scorrevole, elementi esterni Starlight Satin Chrome, pinze dei freni anteriori, ganci di recupero posteriori, cerchi da 20” Style 5098 a 5 razze in Satin Dark Grey, sospensioni pneumatiche elettroniche con Adaptive Dynamics, differenziale attivo a controllo elettronico, Terrain Response 2, Terrain Response configurabile, barra trasversale con finitura Dark Grey spazzolata e verniciata a polvere, illuminazione abitacolo Premium, sedili anteriori elettrici riscaldabili e rinfrescabili a 14 regolazioni, in pelle Windsor e tessuto Premium Steelcut, con funzione memoria e poggiatesta manuali a 4 regolazioni, sistema audio surround Meridian da 700 W con 14 altoparlanti e subwoofer e Head-up Display.