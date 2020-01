Lamborghini distrugge i record di vendite, colpevole la Urus

L’annata 2019 si presentava come una delle più importanti per l’intera storia di Lamborghini . Per la prima volta la marca di Sant’Agata Bolognese proponeva una gamma con 3 modelli a piena produzione. Tra questi compariva un SUV con cui la Casa del Toro puntava a battere tutti i record di produzione e commercializzazione. Detto fatto. La Lamborghini Urus si sta dimostrando un esito totale e grazie alla sua SUV sportiva la Casa del Toro sta letteralmente distruggendo tutti i suoi precedenti record di vendite. E il brand italiano affronta un 2020 ancora più ambizioso.

4.962 sono state, lo scorso anno, le Lamborghini Urus vendute in tutto il mondo, con un incremento del +182% rispetto al 2018, in cui, al debutto, vennero consegnate già 1.761 unità. Dietro alla SUV del Toro troviamo al Lamborghini Huracan, che occupa la seconda posizione con un totale di 2.139 auto e che in 5 anni di vita commerciale ha battuto i numeri della Gallardo (14.022 auto in 10 anni di vita). Il terzo modello Lamborghini, i ordine di unità vendute, è la Aventador, modello che nel 2019 è stato scelto da 1.104 clienti. Nel 2019 erano state lanciate le versioni speciali SVJ.

Obiettivo: 10.000 auto all’anno

Se diamo uno sguardo ai numeri globali, Lamborghini ha raggiunto un totale di 8.205 vetture nel 2019, dato he rappresenta un crescita del 43% rispetto al 2018 (5.750 unità). ora, con il 2020, l’obiettivo di Lamborghini è mantenere alto il ritmo produttivo e incrementare la crescita raggiungendo il traguardo di 10.000 auto all’anno vendute.