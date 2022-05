La Maison Citroën: una nuova casa a Milano per il Double Chevron

Si chiama La Maison Citroën la nuova casa del Double Chevron a Milano: un flagship store urbano situato all’interno del COIN di Piazza V Giornate, un’esperienza fisica (in un ambiente accogliente e conviviale come la propria casa) e al tempo stesso digitale, visto che è anche possibile acquistare online il modello desiderato della Casa francese.

Uno spazio innovativo – che presto vedremo anche a Bologna e a Catania (sempre negli store COIN e più precisamente nei Lifestyle Hub) – che accoglierà a rotazione le ultime novità della gamma del brand transapino. Adiacente a esso uno spazio riservato ai test drive dell’intera gamma: da oggi nel capoluogo lombardo, ad esempio, è possibile provare la microcar elettrica Ami e la C5 X Hybrid (variante ibrida plug-in benzina della berlina a cinque porte francese).

Ma non è tutto: per i visitatori de La Maison Citroën sono previste offerte esclusive per l’acquisto online dei modelli del marchio d’oltralpe e grazie alla collaborazione con COIN gli stessi vantaggi si estendono a tutti i titolari Coincard.

Com’è fatta La Maison Citroën?

La Maison Citroën di Milano è caratterizzata da una vetrina impreziosita da un enorme schermo che invita i passanti a entrare. Dentro troviamo una parete in legno naturale – su cui spicca la scritta “La Maison Citroën” in colore bianco – che presenta alcuni prodotti della boutique online del Double Chevron. Ultimo, ma non meno importante, il Citroën Wall: un grande monitor che consente di scoprire la storia del brand, di configurare tutti i modelli della gamma, di conoscere le offerte commerciali e di procedere all’acquisto del veicolo o – più semplicemente – dei prodotti lifestyle della marca.