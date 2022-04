EV6 GT, la Kia più potente di sempre

Kia EV6 GT: design e interni

Fuori la GT si distingue dalle altre Kia EV6 per il paraurti anteriore specifico, per i cerchi in lega da 21”, per le generose pinze freni fluorescenti e per l’estrattore esclusivo.

Nell’abitacolo spiccano invece i sedili avvolgenti in pelle scamosciata, gli inserti in metallo con l’incisione GT e i dettagli verdi fluo.