La Kia EV6 è l’Auto dell’Anno 2022

La Kia EV6 – offerta con un motore (trazione posteriore) o due motori elettrici (trazione integrale) – ha conquistato la giuria dell’Auto dell’Anno 2022 (composta da 59 giornalisti in rappresentanza di 22 Paesi europei) grazie alla tecnologia e all’abitacolo spazioso e versatile. I voti dei due giurati provenienti dalla Russia non sono stati presi in considerazione in seguito all’invasione dell’Ucraina ma non avrebbero comunque influenzato la classifica finale.