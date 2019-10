Jeep Renegade MY 2020

Jeep ha presentato la nuova Renegade Model Year 2020 che si presenta con importanti aggiornamenti che coinvolgono soprattutto il reparto connettività. La nuova Renegade model year 2020 offrirà infatti l’inedita Uconnect Box per consentire ai clienti l’accesso ai nuovi servizi Connect Services e alla nuova mobile app My Uconnect. Entrambe le novità saranno disponibili sui sistemi da 7.0″ e 8.4″ NAV.

La Uconnect Box pe ri servizi online

Prima applicazione su un modello FCA in Europa, la Uconnect Box prevede una serie di servizi – alcuni di serie altri optional – fruibili attraverso diversi touchpoints: l’applicazione mobile My Uconnect, lo smartwatch, il sito web, i pulsanti sulla plafoniera al tetto e la radio. Il SUV compatto nordamericano sarà anche il primo modello FCA nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) a compiere il percorso di elettrificazione con la versione PHEV, ibrida plug-in.

Di serie da ottobre in abbinamento ai sistemi di infotaiment Uconnect, la nuova Uconnect Box offre connettività di bordo avanzata e una serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort. I servizi si dividono in tre categorie: quelli offerti di serie fanno parte della categoria Basic (già attivi al momento dell’acquisto), quelli Standard, sempre di serie, ma fruibili previa attivazione da parte del cliente e quelli a richiesta inclusi nella categoria Optional.

All’interno di ciascuna categoria esistono diversi pacchetti di servizi: My Assistant (categoria Basic) offre la chiamata SOS che in caso di collisione o emergenza, consente all’occupante attraverso il tasto SOS sulla plafoniera al tetto, o il comando sulla radio o tramite mobile app, di inviare richiesta di soccorso al call center con posizione e identificativo del veicolo. In caso di incidente, la chiamata parte in automatico.

Nei casi di avaria del veicolo è possibile inoltre inviare la chiamata all’assistenza stradale con le coordinate del veicolo per consentirne il soccorso. La chiamata è attivabile attraverso il pulsante Assist sulla plafoniera, o premendo il comando sul display della radio o sulla mobile app del proprio smartphone. Con le stesse modalità è inoltre possibile mettersi in contatto direttamente con il Customer Care per richiedere supporto.

Incluso nel pacchetto c’è anche il servizio di report, con cui il cliente viene informato sullo stato di salute della propria Renegade tramite report mensili mandati via mail.

Fanno parte della categoria Standard, i pacchetti My Remote, My Car e My Navigation (disponibile solo sulla radio 8.4″), tutti di serie e fruibili a seguito di attivazione da parte del cliente.

My Remote

È un pacchetto che comprende diversi servizi tra cui la possibilità di controllare a distanza via smartphone/smartwatch alcune funzionalità della vettura (apertura/chiusura porte, lampeggio luci), di comunicare con assistenti digitali vocali Alexa, Google Home, di localizzare il veicolo, di controllare alcuni parametri (velocità e area) e di essere avvisati nel caso in cui non siano rispettati

My Car

Consente invece di tenere sempre sotto controllo lo stato di salute e i parametri della vettura.

My Navigation

Disponibile solo su Uconnect 8.4″ NAV, comprende le applicazioni per la ricerca della destinazione e dei Punti di Interesse (POI) a distanza e gli avvisi in tempo reale sulle condizioni traffico, meteo e autovelox. E’ incluso nel pacchetto anche il servizio Send & Go con cui il cliente ha la possibilità di inviare la destinazione sul proprio navigatore direttamente dal proprio smartphone o dal portale web.

Nuove tinte carrozzeria

Tra le novità legate alla personalizzazione della nuova Jeep Renegade MY 2019 spicca l’inedita livrea Blue Shade che a partire da ottobre completerà, insieme alle nuove tonalità Sting Gray e Bikini, la gamma colori prevista, composta in totale da 12 diversi colori. Sei sono invece gli allestimenti previsti: Longitude, Business, Night Eagle, Limited, S e Trailhawk), abbinabili a otto diversi gruppi motopropulsori, abbinati a due configurazioni – a trazioni anteriore o integrale.

Motorizzazioni

Si parte dal motore turbo da 1 litro a 3 cilindri da 120 CV di potenza massima e 190 Nm di coppia massima con trasmissione manuale a sei marce e trazione anteriore, cui si aggiunge il propulsore turbo da 1,3 litri a 4 cilindri da 150 CV e 270 Nm in abbinamento al cambio a doppia frizione DDCT e alla trazione anteriore. In abbinamento alla trasmissione automatica a 9 marce con convertitore di coppia e alla trazione 4×4 è disponibile il brillante motore turbo da 1,3 litri, 180 CV e 270 Nm. Completano la gamma i motori turbodiesel MultiJet II da 1,6 litri, 120 CV e 320 Nm, in abbinamento alla trasmissione manuale a sei velocità o DDCT a doppia frizione entrambi a trazione anteriore, e MultiJet II da 2 litri, 140 CV e 350 Nm abbinato al cambio manuale a sei marce o all’automatico a nove velocità, oppure da 170 CV e 350 Nm abbinato al cambio automatico a nove marce.