Jeep Renegade 4xe piccola SUV dell’anno 2021 nel Regno Unito

La Jeep Renegade 4xe ha vinto nel Regno Unito il premio di “piccola SUV dell’anno 2021” assegnato dalla rivista britannica 4×4 Magazine.

I giurati hanno valutato i veicoli su strada e su un impegnativo percorso off-road e hanno premiato la tecnologia ibrida plug-in abbinata alla trazione integrale: una rarità nel segmento delle baby crossover.

La Jeep Renegade 4xe – variante ibrida plug-in benzina della piccola Sport Utility statunitense – è in vendita a prezzi che partono da 38.850 euro.

Cinque allestimenti (Limited, Business Plus, 80th Anniversary, S e Trailhawk) e una gamma motori composta da due 1.3 da 190 (130 cavalli offerti dal propulsore termico e 60 dall’unità elettrica) e 240 CV (180+60).

La batteria agli ioni di litio da 11,4 kWh garantisce un’autonomia di circa 50 km in modalità elettrica e può essere ricaricata in meno di due ore (100 minuti) optando per la easyWallbox predisposta per l’upgrade di potenza a 7,4 kW.