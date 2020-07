La Jeep Compass 4xe – variante ibrida plug-in della seconda generazione della SUV compatta statunitense (ma prodotta in Italia e più precisamente a Melfi, in Basilicata) disponibile esclusivamente a trazione integrale – regala un tocco di ecologia a una delle crossover più amate nel nostro Paese. Di seguito troverete una guida completa alla Jeep Compass 4xe (vettura che abbiamo avuto modo di guidare): com’è, come va, quanto costa e quali sono le sue rivali. Tutto quello che c’è da sapere (compresi i prezzi di listino) sulla 4×4 americana a doppia alimentazione benzina/elettrica.

Jeep Compass 4xe: abitabilità e bagagliaio L’abitacolo della 4xe è ampio quanto quello delle Jeep Compass “normali” e presenta qualche imprecisione di troppo alla voce “finiture”: il pacco batteria agli ioni di litio da 11,4 kWh e 400 Volt (che include anche un inverter di potenza) si trova infatti sotto i sedili dietro: nonostante le dimensioni esterne contenute del corpo vettura (4,39 metri di lunghezza) i passeggeri posteriori hanno tanto spazio a disposizione delle spalle e della testa mentre avremmo gradito qualche centimetro in più nella zona delle gambe. Il bagagliaio ha invece perso qualcosa in volumetria – 420 litri che diventano 1.230 in configurazione a due posti (la versione a benzina risponde con 438/1.387 litri) – a causa del modulo che controlla la ricarica delle batterie del veicolo. Nessun problema per quanto riguarda la ruota di scorta, posizionata sempre sotto il vano.

Jeep Compass 4xe: la tecnica La Jeep Compass 4xe monta un motore 1.3 turbo benzina abbinato a un cambio automatico a sei rapporti e a due unità elettriche: la prima – sull’asse anteriore – è collegata al propulsore termico, funziona in sinergia con esso e può anche agire da generatore ad alta tensione mentre la seconda – sull’asse posteriore – comprende il riduttore e il differenziale integrato e-axle, ha una potenza di 60 CV e 250 Nm di coppia, genera la forza di trazione e recupera energia in frenata. Due le varianti di potenza: 190 CV (130 a benzina) o 240 CV (180 termici). Tre le modalità di funzionamento tra cui scegliere: Hybrid, Electric e E-Save. La vettura si avvia sempre in Hybrid e ci ritorna anche quando si viaggia in Electric se la batteria è completamente scarica o se si accelera con decisione. Selezionando E-Save è invece possibile mantenere la carica della batteria mediante l’utilizzo predominante del motore a combustione interna (funzione Battery Save attivabile tramite lo schermo del sistema Uconnect) o ricaricarla fino all’80% (funzione Battery Charge) attraverso il funzionamento dell’unità termica su cui interviene il generatore elettrico abbinato. Il comando del Selec-Terrain è stato aggiornato con le modalità per la guida AWD elettrificata (4WD Lock, 4WD Low e Hill descent Control) e prevede – sulla versione S da noi provata – quattro modalità di guida: Auto, Sport (che enfatizza la risposta dell’acceleratore e la reattività dello sterzo), Snow e Mud&Sand.

Jeep Compass 4xe: come va Abbiamo avuto modo di guidare la Jeep Compass 4xe più potente – quella da 240 CV – nell’allestimento sportiveggiante S. Il prezzo di 47.900 euro è interessante rapportato ai contenuti offerti. Nonostante il look aggressivo e un propulsore molto potente, ma carente di coppia – 270 Nm per il motore termico – e meno brioso di quello che si potrebbe immaginare (7,3 secondi sullo “0-100”), la SUV compatta “yankee” punta più sul comfort che sul divertimento: può vantare un motore a benzina molto silenzioso (e con una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto), un abitacolo ottimamente insonorizzato e sospensioni in grado di assorbire senza problemi qualsiasi sconnessione. Il piacere di guida è penalizzato principalmente dal peso elevato: malgrado l’introduzione degli ammortizzatori con valvole FSD che limitano i movimenti della scocca garantendo un aumento della velocità in curva, un rollio più contenuto, un assetto più stabile in frenata e un comportamento stradale più preciso la crossover ecologica americana non è particolarmente agile nel misto stretto. Sterzo e freni se la cavano – come sempre – molto bene mentre in modalità ibrida il cambio potrebbe essere più reattivo.