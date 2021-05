Chi è Jean-Philippe Kempf, il nuovo direttore della comunicazione Peugeot

Jean-Philippe Kempf è il nuovo direttore della comunicazione Peugeot global: l’ex capo della comunicazione di Opel/Vauxhall succede al nostro Eugenio Franzetti, il quale molto probabilmente ricoprirà il ruolo di Managing Director DS Italia al posto di Francesco Calcara, nuovo responsabile di Alfa Romeo Marketing and Communication Global.

Kempf risponderà a Thierry Lonziano, Direttore Marketing e Comunicazione del marchio Peugeot, e gestirà tutta la comunicazione del brand del Leone: i prodotti, le relazioni con la stampa, lo sport, gli eventi e le attività di influenza, compresi i social media, la comunicazione interna e le partnership.

Chi è Jean-Philippe Kempf

Jean-Philippe Kempf, 57 anni, ha conseguito una laurea in filosofia all’università di Strasburgo e ha iniziato la carriera come giornalista dell’automobile ad AUTOhebdo nel 1987 per poi passare alla redazione di AutoPlus.

Entrato in GM Francia nel 1991 con la funzione di addetto stampa prodotto per i marchi Opel e Lotus, si è unito due anni più tardi all’equipe europea delle relazioni stampa di Opel/Vauxhall.

Jean-Philippe Kempf ha fatto parte dal 2000 al 2005 dell’equipe Motor Shows di GM Europa ricoprendo la funzione di responsabile del trademark licensing per i marchi del gruppo General Motors in Europa e successivamente è tornato presso Opel/Vauxhall per occuparsi della comunicazione dei prodotti del brand.

Nel 2017 è diventato direttore internazionale Brand & Product Communications, Events & Motorshows per Opel/Vauxhall.