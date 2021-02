Cupra, anniversario e nuovi modelli. Parla il neo presidente Wayne Griffiths

Con una tecnica un po’ speciale di animazione, grazie alla quale i giornalisti potevano crearsi un avatar per entrare nel Cupra Garage, il 22 mattina, il neo presidente e Ceo di Seat e Cupra, Wayne Griffits ha celebrato il terzo anniversario del neo brand spagnolo. Che poi Cupra era una versione di Seat, ma da un anno, con la Formentor, è diventata un marchio a sé, vita propria, store dedicati, prodotti dedicati.

Griffiths ha detto che è molto fiducioso nelle prospettive di crescita del brand, nel 2021 vuole raddoppiare le vendite e far diventare Cupra un mondo di esperienze, moltiplicando le partnership, dall’abbigliamento alla nautica. Il modello dell’anniversario è una versione cattivissima della Formentor, la VZ5, con un cinque cilindri da 390 CV, tirata in edizione limita di 7 mila pezzi. Accanto allo spirit di cattiveria motoristica si è alzato il sipario sulla versione definitiva della Cupra Born, 100% elettrico e che sarà disponibile soltanto in abbonamento, declinazione moderna del leasing.

Finita la conferenza stampa abbiamo potuto scambiare due parole con il neo presidente. Una conversazione esclusiva per Icon Wheels, che trovate qui, nel video. La traduzione simultanea è di Eleonora Tasinato.