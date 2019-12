Iniziano i lavori del Porsche Experience Center a Franciacorta

I lavori prevedono la riqualificazione di alcuni degli edifici esistenti, la realizzazione di nuovi spazi, il rifacimento della pista con nuova asfaltatura e l’aggiunta di piste e piazzali per ogni tipo di attività dinamica, il tutto secondo standard di qualità ed eccellenza al pari degli altri PEC nel mondo. La conclusione dei lavori è prevista per i primi mesi del 2021.

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione del nuovo Porsche Experience Center (PEC), l’ottavo impianto di questo tipo nel mondo dopo quelli di Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles, Shanghai e Hockenheim.



Il più grande Porsche Experience Center al mondo sarà un impianto dedicato alla passione e all’innovazione, uno spazio aperto al pubblico creato per accogliere clienti del marchio e non solo. Verranno infatti organizzati anche eventi rivolti al grande pubblico come competizioni motorsport e, nello specifico, della Carrera Cup Italia, ma anche incontri dei club, manifestazioni ed eventi di aziende partner e, in appositi spazi, programmi per la formazione del personale della rete Porsche in Italia.