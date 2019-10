Immatricolazioni auto settembre 2019: tutti i dati e le classifiche

Boom delle immatricolazioni auto a settembre 2019 : le vendite di vetture nuove in Italia hanno fatto registrare un forte aumento ( + 13,39% , 142.136 veicoli targati contro 125.355) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le “big” i migliori risultati sono arrivati da Volkswagen (+ 44,24%) e Jeep (+ 27,73%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto di settembre 2019 in Italia: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e delle 10 vetture più acquistate in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Anche a settembre 2019 la Fiat Panda è risultata l’auto più venduta in Italia : dietro di lei la Lancia Ypsilon e la Volkswagen T-Cross (il mese scorso era fuori dalla “top 10”, oggi è terza), che hanno scalzato dal podio – e dalle prime dieci posizioni della classifica delle immatricolazioni – le Dacia Duster e Sandero.

La Ford si è ripresa la terza piazza togliendola a Renault mentre Mercedes è entrata in “top ten” al posto della Dacia .

Per quanto riguarda il “segmento E” segnaliamo il ritorno in vetta dell’ Audi A6 al posto della Mercedes classe E .

A settembre 2019 la Dacia ha perso due primati: la Sandero non è più la leader del “segmento B” (al suo posto la Lancia Ypsilon) e la Duster ha perso lo scettro del “segmento C” (soffiatole dalla Jeep Renegade ).

Immatricolazioni auto settembre 2019: top 10 per carrozzeria

La classifica delle immatricolazioni auto a settembre 2019 in Italia ha visto numerosi cambiamenti riguardanti le vetture per famiglie: la Volkswagen T-Cross è la crossover più venduta nel nostro Paese (il mese scorso era la Dacia Duster) mentre tra le fuoristrada troviamo in prima posizione l’Alfa Romeo Stelvio al posto della Jeep Compass.

Grandi novità anche tra le monovolume (Mercedes classe B prima tra le MPV compatte al posto della Renault Scénic e Ford S-Max davanti a tutti tra le MPV grandi, posto soffiato alla Mercedes classe V) e tra le multispazio, con la Fiat Qubo che ha ripreso nuovamente lo scettro (ad agosto nelle mani della Dacia Dokker).