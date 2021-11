Immatricolazioni auto ottobre 2021: tutti i dati e le classifiche

Le immatricolazioni auto in Italia hanno fatto registrare un calo vistoso anche a ottobre 2021 a causa soprattutto della crisi dei microchip: – 35,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno (101.015 vetture nuove targate contro 157.188). Tra le “big” i migliori risultati sono arrivati da due Case coreane (l’effetto Squid Game si è visto anche nelle vendite delle quattro ruote a quanto pare): Hyundai ha chiuso addirittura col segno “più” (+ 7,20%) mentre Kia può ritenersi soddisfatta con un – 6,13%.

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a ottobre 2021: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Per quanto riguarda la “top ten” segnaliamo l’ingresso di due modelli Stellantis ( Citroën C3 e Peugeot 2008 ) al posto di Dacia Duster e Renault Clio.

Passano gli anni, cambiano le mode ma la Fiat Panda resta sempre l’auto più venduta in Italia : dietro di lei la Fiat 500 , che a ottobre 2021 ha superato la Lancia Ypsilon.

Sorprendentemente la Jeep è uscita fuori dalle prime dieci posizioni della classifica delle immatricolazioni per marchio: al suo posto ora c’è BMW .

Anche a ottobre 2021 Fiat e Volkswagen sono state le due Case più amate dagli italiani: sul terzo gradino del podio troviamo invece Toyota e non più Dacia.

Al top del lusso – il “segmento F”, per intenderci – ora c’è la Porsche 911 : la supercar tedesca ha tolto lo scettro alla Maserati Ghibli .

Le classifiche delle immatricolazioni auto di ottobre 2021 presentano diverse novità rispetto al mese scorso: la Jeep Compass è diventata la nuova regina del “C” al posto della Dacia Duster mentre la Mercedes GLE si è piazzata in vetta alla graduatoria del “segmento E” (occupata a settembre dalla Tesla Model Y).

Immatricolazioni auto ottobre 2021: top 10 per alimentazione

A ottobre 2021 non c’è stata nessuna novità al comando delle graduatorie delle immatricolazioni auto in Italia per alimentazione.

Gli unici cambiamenti degni di nota riguardano la Fiat Panda seconda tra le auto a metano (posizione precedentemente occupata dalla Volkswagen Polo) e la Volvo XC40 “vicecampionessa” tra le ibride plug-in grazie al sorpasso sulla Jeep Renegade.