Immatricolazioni auto novembre 2021: tutti i dati e le classifiche

Anche a novembre 2021 le immatricolazioni auto in Italia hanno fatto registrare un calo importante: – 24,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno (104.478 vetture nuove targate contro 138.612). Tra le “big” – inteso come “top ten” – le uniche due Case ad aver chiuso con il segno più sono state Kia (+ 37,89%) e Dacia (+ 2,41%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a novembre 2021: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Per quanto riguarda i cambiamenti relativi alle prime dieci posizioni della graduatoria – tutti relativi a SUV – segnaliamo l’ingresso (oltre che della Duster) della Toyota Yaris Cross e della Volkswagen T-Roc al posto di Renault Captur, Peugeot 2008 e Volkswagen T-Cross.

La Fiat Panda è stata anche a novembre 2021 l’auto più amata dagli italiani: dietro di lei troviamo però al secondo posto la Lancia Ypsilon e al terzo addirittura la Dacia Duster (tornata in top 10 dopo un mese di assenza), che ha scalzato dal podio la Fiat 500.

Tra le novità più rilevanti segnaliamo l’ingresso in “top ten” di Citroën e Jeep al posto di Hyundai e BMW.

Prima Fiat , seconda Volkswagen e terza Toyota : il podio delle immatricolazioni auto di novembre 2021 in Italia riguardante le Case è rimasto invariato.

I cambiamenti nella classifica delle immatricolazioni auto a novembre 2021 per segmento hanno riguardato solo SUV: la Dacia Duster è diventata la nuova regina del “C” al posto della Jeep Compass, la BMW X1 ha tolto lo scettro del “D” alla Ford Kuga mentre la Tesla Model Y si è presa il primo posto tra le “E” precedentemente occupato dalla Mercedes GLE.

Immatricolazioni auto novembre 2021: top 10 per alimentazione

Tante le novità nelle graduatorie per alimentazione delle immatricolazioni auto in Italia di novembre 2021: la Ford EcoSport è diventata la vettura a benzina più acquistata nel nostro Paese (a ottobre in testa c’era la Volkswagen T-Cross) e tra i modelli a gasolio segnaliamo il primo posto della Fiat 500L al posto della Jeep Compass. Nel derby rumeno tra i veicoli a GPL più amati troviamo invece il sorpasso della Dacia Duster sulla Sandero.

Tra le elettriche la Fiat Nuova 500 ha soffiato il primato alla Dacia Spring mentre per quanto riguarda la nicchia dell’idrogeno troviamo tre Toyota Mirai immatricolate il mese scorso.