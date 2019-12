Immatricolazioni auto novembre 2019: tutti i dati e le classifiche

A novembre 2019 le immatricolazioni auto in Italia sono leggermente cresciute: le vendite di veicoli nuovi nel nostro Paese hanno fatto registrare un aumento (+ 2,17%, 150.587 modelli targati contro 147.386) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le “big” i migliori risultati sono arrivati da Smart (+ 238,10%) e Ford (+ 8,21%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto di novembre 2019 in Italia: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e delle 10 vetture più acquistate in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria. Immatricolazioni auto novembre 2019: i 10 modelli più venduti in Italia

La classifica delle auto più vendute in Italia a novembre 2019 vede sempre al primo posto la Fiat Panda seguita dalla Lancia Ypsilon ma la Smart fortwo si è piazzata in terza posizione (posto precedentemente occupato dalla Toyota Yaris) e ha scalzato dalla “top ten” la Volkswagen T-Roc.

Le 10 auto più vendute in Italia a novembre 2019 Fiat Panda 10.724 Lancia Ypsilon 4.320 Smart fortwo 4.297 Dacia Duster 3.540 Fiat 500X 3.432 Citroën C3 3.205 Renault Captur 3.017 Volkswagen T-Cross 2.938 Ford Fiesta 2.902 Toyota Yaris 2.885

Immatricolazioni auto novembre 2019: la classifica delle Case più amate in Italia Il podio dei marchi più amati dagli italiani è rimasto invariato – prima Fiat, seconda Volkswagen e terza Ford – mentre per quanto riguarda la “top ten” segnaliamo l’ingresso di Dacia e Smart al posto di Opel e Audi.

Le Case più vendute in Italia a novembre 2019 Fiat 21.733 (- 1,63%) Volkswagen 14.022 (+ 4,97%) Ford 9.996 (+ 8,21%) Renault 8.472 (+ 4,35%) Peugeot 8.021 (- 8,17%) Toyota 7.642 (- 3,18%) Citroën 6.296 (+ 5,94%) Jeep/Dodge 5.943 (- 15,98%) Dacia 5.884 (- 7,06%) Smart 5.609 (+ 238,10%) Opel 5.534 (- 26,04%) Audi 5.431 (+ 19,44%) Mercedes 5.388 (+ 1,56%) BMW 4.758 (+ 6,13%) Hyundai 4.715 (+ 1,12%) Lancia/Chrysler 4.320 (- 3,20%) Kia 3.949 (+ 15,40%) Nissan 2.893 (- 12,25%) Suzuki 2.395 (- 25,32%) Seat 2.189 (+ 43,92%) Volvo 2.142 (+ 6,57%) Skoda 2.089 (- 0,24%) Mini 2.066 (- 0,63%) Alfa Romeo 2.037 (+ 9,93%) Mazda 1.443 (+ 59,62%) Land Rover 1.267 (- 11,15%) Honda 726 (- 0,55%) Mitsubishi 628 (- 11,30%) Porsche 575 (+ 367,48%) Jaguar 477 (- 46,58%) DS 473 (+ 135,32%) Lexus 424 (+ 26,19%) Subaru 303 (- 9,82%) DR 183 (- 0,54%) Tesla 136 (+ 300,00%) Ssangyong 135 (- 38,64%) Maserati 121 (- 43,46%) Mahindra 70 (- 44,88%) Altre 37 (+ 32,14%) Ferrari 22 (+ 46,67%) Great Wall 21 Lamborghini 19 (+ 35,71%) Infiniti 2 (- 85,71%) Chevrolet 1 (- 85,71%)

Immatricolazioni auto novembre 2019: top 10 per segmento Il mese di novembre 2019 non ha visto particolari novità relative alle immatricolazioni auto per segmento in Italia. L’unico evento rilevante è arrivato dal “segmento C” con la Dacia Duster che ha tolto lo scettro alla Fiat 500X.

Le 10 auto più vendute in Italia a novembre 2019 per segmento Immatricolazioni auto novembre 2019: le 10 "segmento A" più vendute in Italia Fiat Panda 10.724 Smart fortwo 4.297 Fiat 500 2.409 Toyota Aygo 1.931 Volkswagen up! 1.742 Hyundai i10 1.202 Kia Picanto 1.136 Renault Twingo 863 Suzuki Ignis 615 Citroën C1 580 Immatricolazioni auto novembre 2019: le 10 "segmento B" più vendute in Italia Lancia Ypsilon 4.320 Citroën C3 3.205 Renault Captur 3.017 Volkswagen T-Cross 2.938 Ford Fiesta 2.902 Toyota Yaris 2.885 Volkswagen Polo 2.419 Renault Clio 2.309 Dacia Sandero 2.209 Fiat 500L 1.849 Immatricolazioni auto novembre 2019: le 10 "segmento C" più vendute in Italia Dacia Duster 3.540 Fiat 500X 3.432 Peugeot 3008 2.570 Volkswagen T-Roc 2.476 Jeep Renegade 2.355 Fiat Tipo 2.322 Jeep Compass 2.289 Ford EcoSport 2.279 Nissan Qashqai 1.837 Volkswagen Golf 1.826 Immatricolazioni auto novembre 2019: le 10 "segmento D" più vendute in Italia Volkswagen Tiguan 1.742 Ford Kuga 1.334 Jeep Cherokee 1.141 BMW X1 1.126 Audi Q3 1.062 Alfa Romeo Stelvio 952 Toyota RAV4 757 Audi Q5 738 Skoda Octavia 703 Audi A4 684 Immatricolazioni auto novembre 2019: le 10 "segmento E" più vendute in Italia Audi A6 445 BMW serie 5 309 Porsche Cayenne 264 BMW X5 218 Mercedes GLE 216 Mercedes classe E 214 Land Rover Range Rover Sport 207 Audi Q8 184 Volvo XC90 107 BMW X6 102 Immatricolazioni auto novembre 2019: le 10 "segmento F" più vendute in Italia Porsche 911 108 Porsche Panamera 49 Maserati Ghibli 25 Mercedes GT 24 Tesla Model X 18 Tesla Model S 16 Audi A8 15 BMW serie 8 Gran Coupé 14 BMW serie 7 13 Ferrari Portofino 13

Immatricolazioni auto novembre 2019: top 10 per alimentazione La Fiat 500X è l’auto diesel più venduta in Italia a novembre 2019 (primato precedentemente condiviso da Nissan Qashqai e Peugeot 3008) mentre il primo posto in classifica tra le vetture a GPL appartiene ora alla Dacia Duster e non più alla Lancia Ypsilon.

Le 10 auto più vendute in Italia a novembre 2019 per alimentazione Immatricolazioni auto novembre 2019: i 10 modelli a benzina più venduti in Italia Fiat Panda 8.920 Smart fortwo 3.871 Lancia Ypsilon 2.733 Renault Captur 2.625 Citroën C3 2.474 Fiat 500 2.068 Volkswagen T-Cross 1.999 Toyota Aygo 1.931 Ford Fiesta 1.796 Volkswagen Polo 1.769 Immatricolazioni auto novembre 2019: i 10 modelli diesel più venduti in Italia Fiat 500X 2.288 Peugeot 3008 2.274 Jeep Compass 1.951 Fiat Tipo 1.834 Opel Astra 1.513 Jeep Renegade 1.510 Volkswagen Tiguan 1.354 Fiat 500L 1.342 Volkswagen T-Roc 1.332 Mercedes classe A 1.304 Immatricolazioni auto novembre 2019: i 10 modelli a GPL più venduti in Italia Dacia Duster 2.440 Fiat Panda 1.541 Lancia Ypsilon 1.515 Ford Fiesta 502 Kia Stonic 461 Kia Picanto 427 Renault Twingo 345 Fiat 500 341 Hyundai ix20 330 Hyundai i10 302 Immatricolazioni auto novembre 2019: le 10 ibride più vendute in Italia Toyota Yaris 1.776 Toyota C-HR 1.134 Toyota Corolla 866 Toyota RAV4 757 Land Rover Range Rover Evoque 573 Suzuki Ignis 512 Mazda CX-30 452 Audi A6 445 Hyundai Tucson 419 Volvo XC60 402 Immatricolazioni auto novembre 2019: i 10 modelli a metano più venduti in Italia Volkswagen Golf 1.006 Volkswagen up! 584 Seat Arona 552 Skoda Octavia 364 Volkswagen Polo 312 Fiat Panda 263 Seat Ibiza 193 Fiat Qubo 148 Audi A3 144 Seat Leon 126 Immatricolazioni auto novembre 2019: le 10 elettriche più vendute in Italia Smart fortwo EQ 426 Renault Zoe 254 Tesla Model 3 102 Nissan Leaf 68 Smart forfour EQ 47 Hyundai Kona Electric 42 BMW i3 39 Tesla Model X 18 Tesla Model S 16 Audi e-tron 13

Immatricolazioni auto novembre 2019: top 10 per carrozzeria Le immatricolazioni auto a novembre 2019 in Italia relative alla carrozzeria hanno visto due cambiamenti riguardanti vetture per famiglie: l’Audi Q5 questo mese è la fuoristrada più amata nel nostro Paese (al posto della Land Rover Range Rover Evoque) mentre la Opel Astra ST è la nuova leader tra le station wagon (il primo posto in classifica era precedentemente occupato dall’Audi A4 Avant).