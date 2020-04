Immatricolazioni auto marzo 2020: tutti i dati e le classifiche

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a marzo 2020: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

La Renault Clio ha superato la Lancia Ypsilon nel “segmento B” mentre la Dacia Duster è la nuova leader del “segmento C” al posto della Fiat 500X. Ottime notizie anche per Tesla – con la Model 3 prima nel “segmento D” al posto della Volkswagen Tiguan e la Model S davanti a tutte nel “segmento F” in una classifica dominata il mese scorso dalla Porsche 911 – e Mercedes (GLE che toglie lo scettro del “segmento E” dalle mani della BMW serie 5).

Immatricolazioni auto marzo 2020: top 10 per carrozzeria

Il coronavirus ha inciso abbastanza (ma non in modo esagerato come nelle categorie precedenti) sulla classifica delle immatricolazioni auto di marzo 2020 relativa alla carrozzeria: la Dacia Duster ha tolto alla Fiat 500X lo scettro tra le crossover, la Jeep Renegade ha sorpassato la Land Rover Range Rover Evoque nella graduatoria delle fuoristrada, la Toyota Corolla Touring Sports primeggia tra le station wagon al posto della Fiat Tipo SW mentre la BMW serie 2 Cabrio è in vetta alle scoperte (posto occupato il mese scorso dalla BMW Z4).