Immatricolazioni auto maggio 2022: tutti i dati e le classifiche

Continua il calo a due cifre delle immatricolazioni auto in Italia : a maggio 2022 (con gli incentivi attivi solo negli ultimi sei giorni) le vendite hanno fatto registrare un – 15,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno (121.299 vetture nuove targate contro 142.932). Ancora una volta i migliori risultati tra le “big” sono arrivati da Dacia (+ 0,46%) e Toyota (- 1,41%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a maggio 2022: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Per quanto riguarda la “top ten” le uniche novità riguardano l’ingresso della Citroën C3 e della Renault Captur al posto di Ford Puma e Dacia Sandero.

La Fiat Panda è stata l’auto più venduta in Italia anche a maggio 2022 : dietro di lei troviamo però due modelli fuori dal podio un mese fa (Lancia Ypsilon e Fiat 500).

L’unico cambiamento relativo alle prime dieci posizioni della classifica riguarda Opel , entrata in “top ten” al posto di BMW .

Il podio di maggio 2022 delle Case automobilistiche più amate dagli italiani è rimasto invariato rispetto ad aprile: medaglia d’oro per la Fiat , seguita da Volkswagen e Toyota.

Il sorpasso della Lancia Ypsilon sulla Ford Puma tra le “B” e la Ford Kuga nuova leader del “D” al posto della BMW X1. Sono questi gli unici due cambiamenti nella classifica delle immatricolazioni auto per segmento in Italia a maggio 2022.

Ultima, ma non meno importante, la Volkswagen up! , capace di togliere lo scettro delle vetture a metano alla Skoda Kamiq .

La graduatoria delle immatricolazioni auto in Italia a maggio 2022 vede tre novità rispetto ad aprile: la Volkswagen T-Cross ha superato la Volkswagen T-Roc e si è presa il primo posto tra i modelli a benzina e la Dacia Duster ha fatto la stessa cosa con la Dacia Sandero nella categoria “GPL“.

Immatricolazioni auto maggio 2022: top 10 per carrozzeria

Le modifiche alla classifica delle immatricolazioni auto di maggio 2022 in Italia per carrozzeria hanno coinvolto solo modelli per famiglie: la Volkswagen T-Roc ha superato la Ford Puma tra le crossover e la Peugeot 308 Station ha tolto alla Ford Focus Station il primato tra le familiari.

Ma non è tutto: la Dacia Jogger ha sorpassato la Mercedes classe B diventando la nuova regina tra le monovolume compatte e la Mercedes classe V ha compiuto la stessa manovra sulla Toyota Proace Verso nel segmento delle monovolume grandi.