Immatricolazioni auto maggio 2020: tutti i dati e le classifiche

Il coronavirus continua a farsi sentire anche a maggio 2020 per quanto riguarda le immatricolazioni auto in Italia. Nonostante la fase 2 e la fine del lockdown le vendite di auto nuove hanno fatto registrare un forte calo: – 49,61% (99.711 vetture targate contro 197.881) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le big i “migliori” risultati sono arrivati da Peugeot (- 39,06%) e Ford (- 42,52%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a maggio 2020: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Per quanto riguarda la “top ten” delle immatricolazioni auto – tornata alla normalità – segnaliamo l’addio di ben cinque modelli ( Renault Zoe , Opel Corsa , Peugeot 208, Fiat Tipo e Peugeot 3008), rimpiazzati – oltre che dal duo T-Roc/Ypsilon – dalla Dacia Duster e dalle Renault Captur e Clio.

Poche novità per quanto riguarda la “top ten” con Dacia e Toyota che hanno preso il posto di Alfa Romeo e Lancia.

Le graduatorie relative alle immatricolazioni auto di maggio 2020 per segmento sono state stravolte rispetto al mese scorso: la Lancia Ypsilon ha soffiato alla Renault Zoe il primo posto nel “segmento B”, la Volkswagen T-Roc ha superato la Jeep Compass nel “C” mentre la Volkswagen Tiguan è la nuova leader del “segmento D” al posto della Tesla Model 3.

I cambiamenti nella classifica delle immatricolazioni auto in Italia a maggio 2020 relativa all’alimentazione hanno riguardato solo tre categorie: la Ford Puma prima tra le vetture ibride al posto della Fiat 500, la Dacia Duster che sorpassa la Fiat Panda nella graduatoria delle vetture a GPL e la Seat Arona che toglie sempre alla Panda il primato tra i modelli a metano.

Immatricolazioni auto maggio 2020: top 10 per carrozzeria

La fase 2 post-lockdown ha modificato pesantemente le immatricolazioni auto di maggio 2020 relative alla carrozzeria: la Volkswagen T-Roc è diventata la crossover più amata dagli italiani al posto della Jeep Compass (la quale però a sua volta ha sfilato all’Alfa Romeo Stelvio il primo posto tra le fuoristrada).

Per quanto riguarda le monovolume segnaliamo il sorpasso della Mercedes classe B ai danni della Citroën C4 SpaceTourer nella categoria “MPV compatte” e quello della Citroën SpaceTourer sulla “gemella” Opel Zafira Life tra le “grandi”. Ultima, ma non meno importante, la lotta per il primato tra le “scoperte” con la Mini Cabrio che ha superato la Porsche 911 Cabriolet.