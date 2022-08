Immatricolazioni auto luglio 2022: tutti i dati e le classifiche

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a luglio 2022: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

La Fiat Panda è stata l’auto più venduta in Italia anche a luglio 2022 : dietro di lei la Fiat 500 (terza a giugno) e la Volkswagen T-Roc.

Per quanto riguarda la “top ten” segnaliamo il ritorno di Ford al posto di Opel .

Immatricolazioni auto luglio 2022: top 10 per alimentazione

Grandi cambiamenti nelle classifiche delle immatricolazioni auto di luglio 2022 in Italia relative all’alimentazione. La Citroën C3 ha tolto alla Peugeot 208 il primato delle vendite tra i modelli a benzina e la Fiat 500X ha soffiato alla Peugeot 3008 lo scettro tra le diesel.

Ma non è tutto: la Fiat Panda ha preso il posto della Seat Arona in vetta alla graduatoria dei modelli a metano mentre la Jeep Compass ha superato la Renegade tra le ibride plug-in. Ultimo, ma non meno importante, il sorpasso della Hyundai Nexo sulla Toyota Mirai nel “mini-duello” dell’idrogeno.