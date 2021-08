Immatricolazioni auto luglio 2021: tutti i dati e le classifiche

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a luglio 2021: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Fiat e Volkswagen occupano sempre i primi due posti della classifica relativa alle immatricolazioni auto di luglio 2021 in Italia per marca. Toyota si trova invece sul gradino più basso del podio al posto di Renault.

Sono solo due le novità rilevanti nella graduatoria delle immatricolazioni auto in Italia a luglio 2021 per segmento: tra le “B” troviamo in prima posizione la Lancia Ypsilon invece della Dacia Sandero mentre la Mercedes GLE ha tolto all’Audi A6 lo scettro delle “E”.

Immatricolazioni auto luglio 2021: top 10 per alimentazione

Buone notizie per i gruppi Stellantis e Volkswagen per quanto riguarda le vendite in base all’alimentazione. Cominciamo dal colosso nato dall’unione tra FCA e PSA: a luglio 2021 la Jeep Compass ha superato la Fiat 500X ed è diventata l’auto diesel più acquistata nel nostro Paese mentre tra le elettriche la Fiat Nuova 500 ha tolto la Tesla Model 3 dal gradino più alto del podio. Per quanto riguarda la multinazionale teutonica segnaliamo invece la Volkswagen T-Cross prima tra le vetture a benzina al posto della Opel Corsa e il sorpasso tra i modelli a metano della Skoda Kamiq ai danni della Volkswagen Polo.