Immatricolazioni auto 2020: tutti i dati e le classifiche

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia nel 2020: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Anche nel 2020 la Fiat Panda è stata l’auto più amata, seguita – come nel 2019 – dalla Lancia Ypsilon . A chiudere il podio tutto italiano troviamo la Fiat 500X e non più la Dacia Duster. La SUV compatta low-cost rumena è addirittura sparita dalla “top ten” delle vetture più acquistate nel nostro Paese insieme ad altre due Sport Utility (Volkswagen T-Roc e Jeep Compass): tre modelli rimpiazzati dalla Fiat 500, dalla Renault Captur e dalla Dacia Sandero.

La graduatoria delle Case automobilistiche più acquistate dagli italiani non ha visto grossi cambiamenti: anche nel 2020 la Fiat ha dominato nelle vendite, con Volkswagen e Ford rispettivamente in seconda e in terza posizione.

Immatricolazioni auto 2020: top 10 per alimentazione

Per quanto riguarda le immatricolazioni auto in Italia nel 2020 in base all’alimentazione segnaliamo due novità “green”: la Fiat Panda Hybrid che ha levato alla Toyota Yaris Hybrid il primato tra le ibride e la Renault Zoe che ha superato la Smart EQ fortwo conquistando la leadership tra le elettriche. Ultima, ma non meno importante, l’introduzione della nuova categoria “ibride plug-in” che vede la Renault Captur Plug-in Hybrid al primo posto in classifica.