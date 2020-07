Immatricolazioni auto giugno 2020: tutti i dati e le classifiche

Anche a giugno 2020 le immatricolazioni auto in Italia hanno fatto registrare un forte calo: – 23,13% (da 172.312 a 132.457 vetture targate) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le “big” i risultati meno pesanti sono arrivati da Toyota (- 2,52%) e Ford (- 9,84%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a giugno 2020: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

SUV in crisi? Ben tre crossover (la Volkswagen T-Roc e le Jeep Compass e Renegade) a giugno 2020 sono uscite fuori dalla “top ten” delle immatricolazioni auto di giugno 2020 in Italia, rimpiazzate da tre vetture “normali” (Dacia Sandero, Toyota Yaris e Fiat 500).

Per quanto riguarda le novità in “top ten” segnaliamo l’ingresso di Audi e l’uscita di Opel .

Renault ha superato Ford e si è presa il terzo posto nella classifica delle immatricolazioni auto di giugno 2020 relativa alle Case. Davanti a lei Fiat (sempre in testa nella graduatoria dei brand più amati dagli italiani) e Volkswagen.

Immatricolazioni auto giugno 2020: top 10 per alimentazione

Le modifiche nella graduatoria legata all’alimentazione delle immatricolazioni auto in Italia a giugno 2020 hanno coinvolto esclusivamente le auto ecologiche: la Toyota Yaris è stata l’ibrida più venduta nel nostro Paese (il mese scorso in prima posizione c’era la Ford Puma), la Dacia Sandero è la nuova regina delle vetture a GPL dopo che ha soffiato lo scettro alla Duster mentre la classifica dei modelli a metano vede davanti a tutti la Volkswagen Golf e non più la Seat Arona.

Ultime, ma non meno importanti, le auto elettriche: questo mese la più amata tra i veicoli a batterie è stata la Tesla Model 3, che ha tolto il primo posto alla Renault Zoe.