Immatricolazioni auto gennaio 2020: tutti i dati e le classifiche

Brutte notizie per le immatricolazioni auto in Italia a gennaio 2020: le vendite di vetture nuove hanno fatto registrare un calo importante (- 5,90%: 155.528 modelli targati contro 165.271) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le “big” le uniche due Case capaci di far segnare il segno “più” sono state Fiat (+ 5,59%) e Volkswagen (+ 0,57%).