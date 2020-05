Immatricolazioni auto aprile 2020: tutti i dati e le classifiche

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia ad aprile 2020: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Immatricolazioni auto aprile 2020: top 10 per carrozzeria

L’emergenza Covid-19 ha influito – naturalmente – anche sulle immatricolazioni auto di aprile 2020 relative alla carrozzeria: la Jeep Compass ha soffiato alla Dacia Duster la vetta della classifica delle crossover più amate mentre tra le fuoristrada ora il gradino più alto del podio è occupato dall’Alfa Romeo Stelvio (al posto della Jeep Renegade).

Per quanto riguarda le auto da famiglia troviamo la Fiat Tipo SW in prima posizione tra le station wagon al posto della Toyota Corolla Touring Sports, la Citroën C4 SpaceTourer prima tra le monovolume compatte (a marzo in testa c’era la Mercedes classe B) e la Opel Zafira Life leader tra le monovolume grandi in una classifica dominata il mese scorso dalla Mercedes classe V. Le “scoperte” più amate questo mese sono invece la Porsche 911 Cabriolet e la Lamborghini Huracán Spyder al posto della BMW serie 2 Cabrio.