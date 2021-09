Immatricolazioni auto agosto 2021: tutti i dati e le classifiche

Continua inesorabile il calo delle immatricolazioni auto in Italia : ad agosto 2021 si è registrato un – 27,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno (64.689 vetture nuove targate contro 88.973). Tra le “big” i migliori risultati sono arrivati da Kia (+ 13,02%) e Toyota (- 4,18%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia ad agosto 2021: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Ottime notizie per la Renault nella “top ten” con due nuove entrate – la Captur e la Clio – che hanno rimpiazzato la Volkswagen T-Cross e la Dacia Sandero.

Per quanto riguarda la “top ten” segnaliamo l’exploit di Kia : l’unico marchio col segno “più” ha scalzato dai primi posti la BMW e si è preso la settima piazza.

Anche nel mese di agosto 2021 Fiat e Volkswagen hanno guidato la classifica delle immatricolazioni relativa alle Case ma in terza posizione troviamo Ford e non più Toyota.

I cambiamenti più importanti nella classifica delle immatricolazioni auto di agosto 2021 in Italia per segmento hanno riguardato il “C” (con la Jeep Renegade che ha superato la “cugina” Compass), il “D” (Audi Q3 prima al posto della Volkswagen Tiguan) e l'”E”, con il sorpasso dell’Audi A6 ai danni della Mercedes GLE.

Immatricolazioni auto agosto 2021: top 10 per alimentazione

Le piccole SUV sono state le protagoniste assolute ad agosto 2021 nelle immatricolazioni auto in Italia per alimentazione: la Fiat 500X è diventata l’auto diesel più amata dai nostri connazionali al posto della Jeep Compass, la Renault Captur ha superato la Dacia Sandero tra i modelli a GPL mentre per quanto riguarda le vetture a metano troviamo una nuova regina (la Seat Arona, che ha tolto lo scettro alla “cugina” Skoda Kamiq).