Immatricolazioni auto agosto 2020: tutti i dati e le classifiche

Gli incentivi hanno inciso molto sulle immatricolazioni auto in Italia ad agosto 2020 ma non abbastanza per tornare a sorridere dopo un lungo periodo di crisi. Anche stavolta, infatti, si è registrato un lieve calo: – 0,43% (da 89.184 a 88.801 vetture targate) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le “big” i risultati migliori sono arrivati da Citroën (+ 24,70%) e Volkswagen (+ 16,92%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia ad agosto 2020: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria. Immatricolazioni auto agosto 2020: i 10 modelli più venduti in Italia

La Fiat Panda è l’auto più amata dagli italiani anche ad agosto 2020: dietro di lei la Fiat 500X e la Lancia Ypsilon si sono scambiate i restanti gradini del podio. Per quanto riguarda la “top ten” segnaliamo l’ingresso della Ford Puma (straniera più venduta del mese), della Renault Captur e della Dacia Duster al posto delle Volkswagen Golf e T-Roc e della Fiat 500.

Le 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2020 Fiat Panda 5.341 Fiat 500X 2.445 Lancia Ypsilon 2.261 Ford Puma 2.193 Jeep Renegade 2.135 Jeep Compass 2.021 Dacia Sandero 2.002 Renault Captur 1.948 Volkswagen Polo 1.750 Dacia Duster 1.706

Immatricolazioni auto agosto 2020: la classifica delle Case più amate in Italia La classifica delle immatricolazioni auto in Italia di agosto 2020 relativa alle Case non è cambiata in vetta: la Fiat resta prima davanti a Volkswagen e Ford. L’arrivo degli incentivi ha però penalizzato le Case “premium”: Audi e Mercedes sono infatti sparite dalle prime dieci posizioni e al loro posto sono arrivati marchi più popolari (Citroën e Dacia).

Le Case più vendute in Italia ad agosto 2020 Fiat 12.219 (- 6,27%) Volkswagen 8.708 (+ 16,92%) Ford 6.569 (+ 16,70%) Peugeot 5.278 (+ 8,44%) Renault 5.099 (- 12,99%) Jeep/Dodge 4.480 (+ 8,29%) Citroën 4.357 (+ 24,70%) Toyota 4.154 (+ 11,79%) Dacia 3.761 (- 35,74%) Opel 3.725 (- 18,10%) Hyundai 3.163 (+ 38,85%) Audi 2.893 (+ 8,27%) Mercedes 2.574 (+ 6,50%) BMW 2.539 (- 8,70%) Lancia/Chrysler 2.261 (- 9,67%) Kia 2.552 (+ 10,48%) Nissan 2.080 (+ 24,48%) Suzuki 1.865 (+ 27,65%) Skoda 1.648 (+ 18,73%) Seat 1.568 (+ 18,43%) Alfa Romeo 1.326 (+ 14,11%) Volvo 1.115 (+ 24,72%) Mini 934 (+ 22,89%) Mazda 722 (+ 70,28%) Land Rover 525 (- 15,73%) Honda 411 (+ 36,09%) Mitsubishi 286 (- 17,82%) DR 275 (- 70,78%) Porsche 274 (+ 14,64%) DS 259 (+ 39,25%) Lexus 236 (- 6,72%) Tesla 195 (+ 72,57%) Smart 184 (- 93,15%) Jaguar 155 (- 46,74%) Ssangyong 117 (- 21,48%) Mahindra 94 (+ 30,56%) Subaru 87 (- 29,84%) Maserati 38 (- 24,00%) Great Wall 24 Ferrari 22 (- 43,59%) Altre 21 (- 63,79%) Lamborghini 7 (- 36,36%) Aston Martin 1 (- 83,33%)

Immatricolazioni auto agosto 2020: top 10 per segmento Ad agosto 2020 non c’è stato nessun cambiamento nelle prime posizioni delle immatricolazioni auto relative ai segmenti. Tra le nuove “medaglie d’argento” troviamo la Ford Puma seconda tra le “B”, la Jeep Grand Cherokee tra le “E” e la Porsche Taycan tra le “F”.

Le 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2020 per segmento Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 "segmento A" più vendute in Italia Fiat Panda 5.341 Fiat 500 1.613 Toyota Aygo 1.147 Volkswagen up! 1.019 Hyundai i10 1.013 Kia Picanto 779 Citroën C1 700 Suzuki Ignis 682 Peugeot 108 373 Renault Twingo 241 Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 "segmento B" più vendute in Italia Lancia Ypsilon 2.261 Ford Puma 2.193 Dacia Sandero 2.002 Renault Captur 1.948 Volkswagen Polo 1.750 Ford Fiesta 1.690 Opel Corsa 1.638 Renault Clio 1.599 Peugeot 208 1.580 Peugeot 2008 1.551 Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 "segmento C" più vendute in Italia Fiat 500X 2.445 Jeep Renegade 2.135 Jeep Compass 2.021 Dacia Duster 1.706 Volkswagen T-Roc 1.666 Volkswagen Golf 1.621 Fiat Tipo 1.299 Nissan Qashqai 1.149 Toyota C-HR 953 Ford EcoSport 825 Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 "segmento D" più vendute in Italia Volkswagen Tiguan 1.290 Ford Kuga 713 Audi Q3 699 Alfa Romeo Stelvio 687 BMW X1 587 Mercedes GLA 578 Skoda Octavia 492 Toyota RAV4 404 Audi A4 381 Land Rover Range Rover Evoque 305 Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 "segmento E" più vendute in Italia Audi A6 213 Jeep Grand Cherokee 161 BMW serie 5 155 BMW X5 137 Audi Q8 125 Mercedes GLE 119 Land Rover Range Rover Sport 92 Volvo XC90 80 Mercedes classe E 73 BMW X6 66 Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 "segmento F" più vendute in Italia Porsche 911 67 Porsche Taycan 21 Maserati Ghibli 15 Porsche Panamera 15 Audi A8 13 BMW serie 8 Gran Coupé 11 Ferrari F8 9 BMW serie 7 8 BMW serie 8 8 Ferrari 812 6

Immatricolazioni auto agosto 2020: top 10 per alimentazione Sono tre i cambiamenti avvenuti al vertice delle immatricolazioni auto di agosto 2020 in Italia relative all’alimentazione: il mese scorso la Ford Kuga è stata la ibrida plug-in più venduta nel nostro Paese (a luglio in testa c’era la Volvo XC40) mentre tra le vetture a GPL la Dacia Duster ha sorpassato la Dacia Sandero. Ultima – ma non meno importante – la Renault Zoe, nuova regina delle elettriche al posto della Smart EQ fortwo.

Le 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2020 per alimentazione Immatricolazioni auto agosto 2020: i 10 modelli a benzina più venduti in Italia Fiat Panda 2.419 Volkswagen Polo 1.203 Citroën C3 1.155 Toyota Aygo 1.147 Fiat 500X 1.111 Peugeot 208 1.046 Opel Corsa 1.043 Peugeot 2008 980 Ford Fiesta 920 Hyundai i10 859 Immatricolazioni auto agosto 2020: i 10 modelli diesel più venduti in Italia Jeep Compass 1.682 Fiat 500X 1.334 Jeep Renegade 1.307 Volkswagen T-Roc 1.051 Volkswagen Tiguan 978 Nissan Qashqai 838 Fiat Tipo 815 Fiat 500L 777 Volkswagen Golf 707 Alfa Romeo Stelvio 632 Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 ibride più vendute in Italia Fiat Panda 2.244 Ford Puma 1.343 Toyota C-HR 953 Lancia Ypsilon 861 Toyota Yaris 689 Fiat 500 686 Suzuki Ignis 679 Toyota Corolla 608 Suzuki Swift 431 Toyota RAV4 404 Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 ibride plug-in più vendute in Italia Ford Kuga 180 Jeep Renegade 159 Renault Captur 153 Volvo XC40 143 Jeep Compass 139 Mercedes classe A 90 BMW X1 74 Peugeot 3008 46 Mercedes GLE 45 Audi Q5 42 Immatricolazioni auto agosto 2020: i 10 modelli a GPL più venduti in Italia Dacia Duster 1.012 Dacia Sandero 962 Renault Captur 852 Lancia Ypsilon 500 Fiat Panda 490 Renault Clio 359 Kia Picanto 339 Kia Stonic 214 Ford Fiesta 190 Kia Sportage 165 Immatricolazioni auto agosto 2020: i 10 modelli a metano più venduti in Italia Volkswagen Golf 462 Seat Arona 387 Skoda Octavia 299 Volkswagen Polo 287 Skoda Kamiq 228 Volkswagen up! 211 Fiat Panda 188 Seat Ibiza 151 Seat Leon 122 Lancia Ypsilon 46 Immatricolazioni auto agosto 2020: le 10 elettriche più vendute in Italia Renault Zoe 506 Volkswagen up! 201 Tesla Model 3 189 Hyundai Kona EV 174 Opel Corsa-e 162 Smart EQ fortwo 158 Peugeot e-208 91 Nissan Leaf 60 Mini Cooper SE 60 Volkswagen e-Golf 29

Immatricolazioni auto agosto 2020: top 10 per carrozzeria Le novità di agosto 2020 riguardanti le immatricolazioni auto in Italia relative alla carrozzeria hanno coinvolto esclusivamente le vetture destinate alle famiglie. La Skoda Octavia Wagon ha conquistato il primato tra le station wagon al posto dell’Audi A4 Avant, la BMW serie 2 ha superato la Mercedes classe B piazzandosi in testa alla classifica delle vendite delle monovolume compatte mentre tra le monovolume grandi troviamo al comando la Peugeot Traveller al posto della Opel Zafira Life.