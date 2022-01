Immatricolazioni auto 2021: tutti i dati e le classifiche

Le immatricolazioni auto in Italia nel 2021 hanno fatto registrare un aumento, + 5,5% (1.457.952 modelli nuovi targati contro 1.381.756), rispetto al 2020. Tra le “big” i risultati migliori sono arrivati da Toyota (+ 19,21%) e Dacia (+ 15,51%).

Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia nel 2021: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.

Per quanto riguarda la “top ten” segnaliamo l’ingresso di due modelli statunitensi – la Jeep Compass e la Ford Puma – al posto delle francesi Renault Clio e Captur.

Anche nel 2021 la Fiat Panda è stata l’auto più venduta in Italia . Dietro di lei troviamo la Fiat 500 (che ha scalzato dal podio la Fiat 500X) e la Lancia Ypsilon.

Fiat e Volkswagen hanno monopolizzato la classifica delle immatricolazioni auto in Italia relativa alle Case anche nel 2021 ma sul gradino più basso del podio ora c’è Toyota e non più Ford.

La classifica delle immatricolazioni auto 2021 per segmento ha visto due modifiche importanti rispetto al 2020: la Jeep Renegade è diventata la nuova leader del “C” dopo aver superato la “cugina” Fiat 500X mentre tra le “E” la Mercedes GLE ha soffiato lo scettro all’Audi A6.

Ma non è tutto: per quanto riguarda i modelli a GPL la Dacia Sandero ha superato la Duster mentre la Seat Arona ha soffiato alla Volkswagen Golf lo scettro tra le vetture a metano. Passiamo ai veicoli elettrificati: la Jeep Compass è stata l’ibrida plug-in più venduta nel nostro Paese lo scorso anno (primato che nel 2020 apparteneva alla Renault Captur) e la Fiat Nuova 500 si è presa la vetta della classifica relativa alle elettriche (precedentemente occupata dalla Renault Zoe).

Il 2021 ha portato tantissimi cambiamenti nella graduatoria delle immatricolazioni auto in Italia in base all’alimentazione. La Volkswagen T-Cross ha tolto alla Fiat Panda il primo posto tra i modelli a benzina mentre la Fiat 500X è diventata la nuova leader tra le diesel al posto della Jeep Compass.

Immatricolazioni auto 2021: top 10 per carrozzeria

Nel 2021 Fiat ha guadagnato due primati nelle classifiche delle immatricolazioni auto legate alla carrozzeria: la Tipo SW ha superato la Skoda Octavia Wagon ed è balzata in testa alla graduatoria delle station wagon più amate dagli italiani mentre nella categoria “scoperte” troviamo in vetta la Fiat 500 e non più la Mini Cabrio.

Tra le coupé segnaliamo invece il sorpasso della BMW serie 4 ai danni della Porsche 911.