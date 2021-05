La nuova immagine di Peugeot, spiegata dal suo Direttore Generale

È stata presentata, al Meet di Milano, la nuova immagine del marchio Peugeot. Il logo della Casa del Leone si evolve, attingendo alla propria storia ma proiettandosi fortemente verso il futuro, assumendo un’immagine bidimensionale, ideale per il mondo digitale in cui viviamo, ma anche espressione della storia del brand automobilistico più longevo al mondo.

La Casa francese punta tutto su elettrificazione, digitalizzazione senza mai perdere di vista la guida autonoma.

“Siamo orgogliosi di raccontare qui al Meet, centro internazionale di cultura digitale nel cuore di Milano – ha dichiarato Salvatore Internullo, Direttore Generale di Peugeot – l’innovazione e l’evoluzione del brand Peugeot, perfetta espressione di un profondo cambiamento in atto nel mondo e sul quale la nostra Casa ha da tempo scommesso.

Profondi cambiamenti che abbracciano un nuovo modo di concepire la mobilità e che Peugeot ha già da tempo fatto vedere con prodotti reali, concreti. Oggi il rinnovamento dell’immagine di marca rappresenta il completamento di una promessa concreta per un brand in forte crescita che fonda le sue radici nella storia ma che è proiettato nel futuro grazie all’elettrificazione, alla profonda digitalizzazione.

C’è sempre maggiore consapevolezza che le nostre azioni debbono essere ecosostenibili. Questo porterà ad avere un’auto su due in Europa elettrificata entro il 2030. In tale contesto, il brand assume una importanza ancora maggiore e la Casa del Leone ha messo in atto un profondo rinnovamento della propria immagine che parte dal logo.

Un emblema che prende spunto dal glorioso passato ma che si proietta nel futuro digitale come promessa concreta di una customer experience di livello superiore”.