L’IAA 2021 si svolgerà a Monaco di Baviera dal 7 al 12 settembre: la prima edizione del nuovo Salone della mobilità tedesco si terrà presso la fiera della capitale bavarese (Messe München) e in diversi luoghi nel centro cittadino.

Un evento dedicato non solo alle auto ma alla mobilità in generale: di seguito troverete una guida completa all’IAA 2021 di Monaco di Baviera per quanto riguarda il mondo delle quattro ruote (il programma, le Case presenti e le date).

IAA Monaco 2021: le date del Salone della mobilità tedesco

L’IAA 2021 si terrà a Monaco di Baviera da martedì 7 settembre a domenica 12 settembre.

IAA Monaco 2021: biglietti e prezzi

Di seguito troverete tutti i prezzi dei biglietti per l’IAA 2021: cifre che danno diritto anche a beneficiare dei mezzi pubblici gratis a Monaco di Baviera.

Biglietto giornaliero dal 7 al 9 settembre: 20 euro

20 euro Biglietto 3 giorni dal 7 al 9 settembre: 40 euro

40 euro Biglietto giornaliero dal 10 al 12 settembre: 25 euro

25 euro Biglietto 3 giorni dal 10 al 12 settembre: 45 euro

IAA Monaco 2021: le anteprime mondiali

Audi grandsphere concept

BMW ix5 Hydrogen

Cupra UrbanRebel Concept

Dacia Jogger

Kia Sportage PHEV

Mercedes classe C All-Terrain

Mercedes classe S Guard

Mercedes EQE

Mercedes EQG concept

Mercedes-AMG berlina elettrica

Mercedes-Maybach concept elettrica

Porsche concept elettrica

Renault Mégane E-Tech Electric

Smart SUV elettrica concept

Volkswagen ID.5 GTX concept

IAA Monaco 2021: le Case presenti

Audi

BMW

Cupra

Dacia

Ford

Hyundai

Kia

Mercedes

Mini

Porsche

Renault

Rolls-Royce

Smart

Volkswagen

IAA 2021: gli stand più importanti

Audi sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno spazio espositivo esterno a Wittelsbacherplatz.

Il Gruppo BMW (BMW, Mini e Rolls-Royce) sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno stand in fiera e con uno spazio espositivo esterno a Max-Joseph-Platz. Senza dimenticare la possibilità di visitare l’edificio “quattro cilindri” della Casa bavarese, il BMW Welt e il Museo BMW.

Cupra sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con quattro spazi espositivi esterni: in fiera, a Königsplatz, a Odeonsplatz e a Wittelsbacherplatz.

Dacia sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con due spazi espositivi esterni: in fiera e a Königsplatz.

Ford sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno spazio espositivo esterno a Königsplatz.

Hyundai sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno stand in fiera e tre spazi espositivi esterni: in fiera, a Marstallplatz e a Odeonsplatz.

Kia sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno spazio espositivo esterno a Odeonsplatz.

Mercedes sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno stand in fiera e tre spazi espositivi esterni: in fiera, al Feldherrnhalle e al Kaiserhof nella Residenza.

Porsche sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno spazio espositivo esterno a Wittelsbacherplatz.

Renault sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno stand in fiera e con uno spazio espositivo esterno a Königsplatz.

Smart sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno spazio espositivo esterno al Feldherrnhalle.

Volkswagen sarà presente all’IAA 2021 di Monaco di Baviera con uno stand in fiera e con uno spazio espositivo esterno a Odeonsplatz.