Hyundai Transys a Lineapelle 2022

Hyundai Transys – reparto del colosso coreano specializzato nella componentistica auto – ha svelato a Lineapelle 2022 (la più grande fiera internazionale sulla pelle, in programma a Milano fino al 24 febbraio) un concept di seduta per la mobilità del futuro nella sezione dedicata all’innovazione, che segue il tema “Passaggio alla mobilità rigenerativa”.

Nel realizzare il progetto CMF (colori-materiali-finiture) l’azienda asiatica ha sviluppato nuovi pellami sostenibili e altri materiali rigenerati in collaborazione con produttori italiani (Dani S.P.A., Manifattura di Domodossola e Dyloan) e fornitori coreani (Dual e ATKO Planning) partendo dagli scarti del processo di concia.

Il concept di seduta Hyundai Transys x Lineapelle collega le città di Seul e Milano attraverso colori (il grigio che richiama il paesaggio metropolitano della capitale coreana e il marrone che fa riferimento agli edifici classici e alle concerie del capoluogo lombardo) e motivi: le luci di Seul sono tradotte in pixel mentre il duomo meneghino è stato riprodotto attraverso le strisce.

I pellami conciati sono stati utilizzati nelle porzioni del sedile in cui è richiesta resistenza mentre le parti intessute sono situate sul retro. Nel pavimento troviamo invece un tessuto rigenerato ottenuto da scarti di pellame finemente macinati e combinati con filati realizzati da bottiglie in PET riciclato.

Ma non è tutto: Hyundai Transys ha anche usato un tessuto in feltro riciclato e la stampa 3D per strutturare il poggiatesta, realizzato con polvere di alluminio rigenerato.

Dopo Lineapelle 2022 il concept di seduta Hyundai Transys verrà esposto da aprile a giugno presso Spazio Lineapelle e continuerà a essere visibile alla Milan Design Week a giugno 2022.