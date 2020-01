La nuova Hyundai i10 – citycar coreana giunta alla terza generazione – ha tutte le carte in regola per diventare (come le antenate) una delle “segmento A” più apprezzate in Italia e in Europa. Di seguito troverete una guida completa alla Hyundai i10 (vettura che abbiamo avuto modo di guidare): com’è, come va, quanto costa e quali sono le sue rivali. Tutto quello che c’è da sapere (compresi i prezzi di listino) sulla “cittadina” asiatica che pensa in grande.

Hyundai i10: regina dello spazio Difficile trovare in commercio una citycar più spaziosa della Hyundai i10: la terza generazione della “baby” coreana è lunga esattamente come l’antenata (3,67 metri) ma è più larga di 2 cm e ha un passo più lungo di 4 centimetri. Il risultato? Un abitacolo omologato 5 posti (solo la versione “base” Ecopack ne offre quattro) ricco di spazio per le gambe e le spalle dei passeggeri posteriori. Senza dimenticare l’ampio bagagliaio (252 litri – come prima – che diventano 1.050 quando si abbattono i sedili dietro).

Hyundai i10: il motore Per il momento la terza serie della Hyundai i10 è disponibile con un solo motore: un 1.0 tre cilindri a benzina da 67 CV che offre prestazioni (156 km/h di velocità massima e 14,8 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari) e consumi – tra i 18,2 e i 20 km/l dichiarati, tra i 15 e i 20 km/l rilevati a seconda dello stile di guida – in linea con quanto offerto dalla concorrenza. Fra un paio di mesi debutterà la variante a GPL mentre nell’estate 2020 arriverà la versione sportiva N-Line offerta con due motori a benzina: un 1.2 aspirato da 84 CV e un 1.0 turbo tre cilindri T-GDI da 100 CV.

Hyundai i10: come va Alla guida la Hyundai i10 si conferma una citycar matura come l’antenata: una “segmento A” con un comportamento stradale simile a quello di una vettura di categoria superiore. Una “baby” rassicurante nelle curve contraddistinta da un assetto non esageratamente morbido e da un ottimo cambio manuale a cinque marce. Il pacchetto sterzo/freni convince mentre per quanto riguarda il comfort acustico avremmo gradito un propulsore leggermente più silenzioso nelle fasi di accelerazione.

Hyundai i10: design italiano La terza generazione della Hyundai i10 è indubbiamente una delle citycar più sexy in commercio: il design esterno – realizzato dall’italiano Davide Varenna – è caratterizzato da un frontale aggressivo (mascherina anteriore sportiva con luci diurne tonde a LED integrate) e da un profilo slanciato impreziosito dal montante posteriore a X.

Hyundai i10: le versioni Hyundai i10 Advanced La dotazione di serie della Hyundai i10 Advanced comprende: Sicurezza 6 airbag (anteriori, laterali, a tendina)

Antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer

Freni a disco anteriori

Sistema di controllo della stabilità (ESP)

Sistema di frenata antibloccaggio (ABS)

Sistema di monitoraggio pressione gomme (TPMS)

Hyundai SmartSense (sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni FCA, sistema di avviso di ripartenza LVDA, sistema di mantenimento attivo della corsia LKA, sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti HBA, sistema di rilevamento della stanchezza del conducente DAW) Meccanica Ecopack: ottimizzazione del motore per riduzione consumi (solo con 4 posti)

Sistema ISG “Idle Stop&Go System” Cerchi e pneumatici Cerchi in acciaio da 14″ con pneumatici 175/65 R14

Kit gonfiaggio pneumatici Esterni Luci diurne e di posizione

Paraurti in tinta carrozzeria Interni e comfort 4 posti (solo con Ecopack)

5 posti

Alzacristalli elettrici anteriori

Attacchi Isofix

Climatizzatore manuale

Computer di bordo

Cruise control

Presa ausiliaria 12V

Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40

Sedili rivestiti in tessuto

Sensore crepuscolare

Servosterzo elettrico

Volante regolabile in altezza Audio/telematica eCall Hyundai i10 Tech La Hyundai i10 Tech costa 1.450 euro più della Advanced e aggiunge: Sicurezza Sistema di assistenza alla partenza in salita HAC Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 15″ con pneumatici 185/55 R15 Esterni Fendinebbia anteriori

Indicatori di direzione integrati negli specchietti

Luci diurne e di posizione a LED

Maniglie esterne e specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria

Specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente Interni e comfort Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle Audio/telematica Bluetooth

Altoparlanti anteriori (2)

Comandi audio al volante

Radio MP3 con display da 3,8″, ricezione DAB e presa USB Hyundai i10 Prime La Hyundai i10 Prime costa 2.300 euro più della Tech e aggiunge: Sicurezza Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (ISLW) Cerchi e pneumatici Cerchi in lega da 16″ con pneumatici 195/45 R16 Esterni Fari alogeni con illuminazione statica degli angoli

Vetri posteriori oscurati Interni e comfort Alzacristalli elettrici posteriori

Scompartimento vano bagagli

Retrocamera

Sensori di parcheggio posteriori Audio/telematica Altoparlanti posteriori (2)

Bluetooth con riconoscimento vocale

Caricatore wireless per smartphone

Sistema di navigazione con display touchscreen da 8″ con connettività Apple CarPlay e Android Auto

Servizi telematici Bluelink