Honda Jazz Crosstar Hybrid: l’ibrido che non c’era

Di seguito analizzeremo nel dettaglio la versatile “segmento B” nipponica, una vettura completa in grado di offrire un mare di spazio, consumi da record – oltre 25 km/l – e tanta tecnologia (soprattutto per quanto riguarda la sicurezza ).

Crosstar: design e funzionalità

L’allestimento Crosstar della Honda Jazz – rivolto a chi cerca lo stile sportivo – strizza l’occhio al mondo dei SUV. Nel look (griglia anteriore ridisegnata, mancorrenti integrati sul tetto e tocchi neri per i paraurti – rivisti – e per le protezioni laterali) e nei contenuti: gli amanti dello stile di vita avventuroso non potranno non apprezzare l’altezza dal suolo maggiorata e i tessuti interni impermeabili.

Per quanto riguarda la praticità la Honda Jazz è sempre stata una delle piccole più versatili in circolazione e la quarta serie Full Hybrid non fa eccezione: anche lei, come le antenate, monta gli utilissimi Sedili posteriori Magici che consentono di alzare la seduta per caricare oggetti alti dietro i posti anteriori.