Honda e: l’elettrica sportiva e chic

La Honda e – la prima elettrica di sempre venduta in Italia dalla Casa giapponese – è una piccola sportiva chic a emissioni zero sfiziosa e ricca di tecnologia



Icon Wheels per Honda Non fatevi ingannare dal design retrò: la Honda e – la prima auto elettrica venduta in Italia dalla Casa giapponese – è un concentrato di tecnologia esclusiva e all’avanguardia. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla piccola nipponica a emissioni zero, una citycar “premium”, ecologica e sportiva capace di conquistare tantissimi premi in tutto il mondo. Qualche esempio? Il Red Dot Design Award per lo stile, il riconoscimento di Auto dell’Anno in Germania e il “titolo” per la migliore tecnologia automobilistica assegnato dalla prestigiosa rivista britannica Autocar.

100% elettrica, 100% cittadina Se esistesse un premio per la migliore auto elettrica da città la Honda e vincerebbe a mani basse: agilissima nel traffico e nelle curve (merito della trazione posteriore, del baricentro ribassato e di un motore scattante disponibile in due varianti di potenza: 136 o 154 CV), può vantare prestazioni da sportiva DOC (“0-100” in 8,3 secondi per la versione più potente), una modalità di guida Sport che aumenta ulteriormente la risposta dell’acceleratore, un sistema di controllo a pedale unico che consente di rallentare o frenare rilasciando semplicemente l’acceleratore e un sistema di parcheggio automatico chiamato Honda Parking Pilot che grazie a 4 telecamere e 12 sensori sonar misura gli spazi di manovra e indica sui display la posizione corretta per iniziare il posteggio assistito. Non vi basta? Sappiate che la batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh (che garantisce un’autonomia fino a 222 km) può essere ricaricata in modo rapido – 30 minuti, con la corrente continua da 100 kW, per portare gli accumulatori all’80% – e agevole: la presa si trova infatti al centro del cofano per consentire un accesso semplice da entrambi i lati.

Retrò fuori, tecnologica dentro Il design retrò della Honda e omaggia le compatte degli anni ‘70 e mescola sapientemente soluzioni estetiche del passato (come i fari tondi anteriori e posteriori), dettagli contemporanei come le maniglie nascoste e “chicche” futuristiche come gli specchietti retrovisori rimpiazzati da telecamere ad alta definizione che garantiscono un’esperienza visiva superiore in qualsiasi condizione meteorologica. Dentro troviamo invece una plancia ipertecnologica con ben cinque display: due touchscreen centrali da 12,3”, un cruscotto digitale da 8,8” e due schermi laterali da 6” che mostrano le immagini provenienti dalle telecamere/specchietti. Il retrovisore centrale a doppia funzione può essere usato sia come specchio normale che come display per riprodurre quello che viene inquadrato dalla retrocamera.