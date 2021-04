Hey google? Sì, ma risponde la tua Fiat 500

Bianca, con dettagli in nero lucido, fra cui il tetto e le calotte degli specchietti, in omaggio alla schermata home della pagina del motore di ricerca di Google.

È la nuova versione di 500, 500 “Hey Google”, nata appunto dalla collaborazione tra Fiat e Google; grazie all’integrazione tra Mopar Connect e l’Assistente Google nell’Action “My Fiat”, da oggi il proprietario potrà accedere alla vettura da remoto, o attraverso la app del proprio smartphone, oppure attraverso lo smart display di Google Nest Hub, incluso nel kit consegnato al momento dell’acquisto di un modello della Famiglia 500 Hey Google.

Sono diverse le funzioni a cui si ha la possibilità di accedere: dalle più semplici, come l’apertura e la chiusura delle portiere, a quelle più evolute come la geolocalizzazione dell’auto, in caso sia stata programmata per rimanere entro i confini di una zona ben definita, al superamento della velocità prestabilita.

Tanti i dettagli, oltre alla livrea studiata ad hoc, che caratterizzano la versione 500 Hey Google. Per la prima volta è presente, su un’automobile, il badge “Hey Google” piazzato, ben in vista, sui passaruota. Anche i montanti centrali sono messi in risalto da disegni e tonalità che richiamano i colori tipici di Google. Caratteristiche che ritroviamo anche nell’abitacolo, in particolare sulla trama dei tessuti dei sedili. Sullo schermo touch da 7 pollici (attraverso il quale è possibile accedere a diverse funzionalità della vettura e al sistema di infotainment compatibile con Apple Car Play e Android Auto) all’accensione appare il logo Google che passa, poi, in dissolvenza a quello Fiat.

La serie speciale è disponibile su tutta la famiglia 500, sia nelle versioni berlina, sia cabrio e anche per 500X e 500L. Per tutte, l’unica motorizzazione disponibile è la versione ibrida 1.0 tre cilindri benzina da 70 CV.

Prezzi a partire da 18.000 euro con possibilità di scegliere anche il programma di noleggio Leasys.