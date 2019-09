Ford Puma: le versioni, i prezzi e le rivali

La nuova Ford Puma è arrivata in listino: la piccola SUV dell’Ovale Blu punta a conquistare il pubblico con il design e la praticità.

Tre allestimenti (Titanium, Titanium X e ST-Line X) e una gamma motori composta da tre unità 1.0 turbo tre cilindri EcoBoost: benzina da 125 CV e mild hybrid benzina da 125 e 155 CV.

Di seguito troverete tutti i dettagli della nuova Ford Puma: versioni, prezzi, rivali e chi più ne ha più ne metta.

Ford Puma: le versioni

Ford Puma Titanium

La dotazione di serie della Ford Puma Titanium comprende: cerchi in lega da 17”, Fold Flat System, Ford Megabox, fari a LED diurni, fari posteriori a LED, fari anabbaglianti a LED e automatici, fari abbaglianti automatici, console centrale con bracciolo e vano portaoggetti, volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità, retrovisori elettrici, ripiegabili e riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di direzione integrati, interni in tessuto, sedili sportivi, tappetini anteriori e posteriori con doppia impuntura, soglia battitacco, alette parasole con illuminazione, sedili anteriori con regolabile in altezza e lombare (massaggio), luci interne ambiente a LED, Electric Power-Assisted Steering – EPAS (servosterzo elettrico), indicatore cambio di marcia, Start&Stop, tecnologia Mild Hybrid (solo su MHEV), 7 airbag (frontale/laterale guidatore e passeggero e a tendina), allarme perimetrale, Anti-lock Braking System – ABS (frenata antibloccaggio), attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori, avvisatore acustico mancato inserimento cinture di sicurezza anteriori, chiusura centralizzata con comando a distanza, selettore modalità di guida (5 modalità), riconoscimento segnali stradali, cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, cinture di sicurezza posteriori (tre) a tre punti di ancoraggio, EBD (ripartitore elettronico della frenata), Emergency Brake Assist – EBA (assistenza alla frenata d’emergenza), ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione), fari fendinebbia anteriori con funzione cornering, interruttore PADI (disattivazione airbag passeggero anteriore), kit riparazione pneumatici, Tyre Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione degli pneumatici), Lane Keeping Aid (mantenimento corsia), Lane Departure Warning, frenata automatica d’emergenza con telecamera sistema frenata post impact, chiamata d’emergenza via modem, tergicristalli automatici, alzacristalli anteriori e elettrici “one touch” salita e discesa (solo lato conducente), alzacristalli posteriori elettrici, caricatore wireless per smartphone, climatizzatore a controllo manuale, computer di bordo con schermo da 4,2” a colori, cruise control con regolatore velocità automatico, FordPass Connect (modem), Keyless Start, MyKey, sensori di parcheggio posteriori e SYNC 3 con radio TouchNav 8” e 7 speakers + DAB + 2 prese USB + Mirroring Apple CarPlay/Android Auto.

Ford Puma Titanium X

La Ford Puma Titanium X costa 2.000 euro più della Titanium a parità di motore e aggiunge: cerchi in lega da 18”, interni in tessuto con sedili zip, vetri posteriori oscurati, climatizzatore a controllo automatico e B&O SYNC 3 con radio TouchNav 8” e 7 speakers + DAB + 2 prese USB + Mirroring Apple CarPlay/Android Auto.

Ford Puma ST-Line X

La Ford Puma ST-Line X costa 1.000 euro più della Titanium X a parità di motore e aggiunge: interni in pelle parziale (senza sedili zip), pedaliera in alluminio, sospensioni sportive, tubo di scarico cromato e cruscotto digitale 12,3”.

Ford Puma: i prezzi e le rivali

BENZINA

Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium 22.750 euro

Fiat 500X 1.0 T3 Business 22.850 euro

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Titanium 22.650 euro

Jeep Renegade 1.0 T3 Longitude 23.000 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 CV Advanced 23.050 euro

Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium X 24.750 euro

Fiat 500X 1.0 T3 Cross 23.750 euro

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV ST-Line 24.700 euro

Jeep Renegade 1.0 T3 Business 24.800 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 CV First Edition 24.950 euro

Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line X 25.750 euro

Fiat 500X 1.0 T3 Cross 23.750 euro

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV ST-Line Black Edition 25.400 euro

Jeep Renegade 1.0 T3 Limited 25.200 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 CV First Edition 24.950 euro

MILD HYBRID BENZINA

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium 23.250 euro

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X 25.250 euro

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 26.250 euro

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV 27.500 euro