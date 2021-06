Il prossimo 18 giugno Ford svelerà una versione speciale della Puma ST creata grazie ai suggerimenti degli utenti social europei. Da oggi sarà possibile – attraverso una serie di sondaggi online sulle pagine Twitter e Instagram della Casa statunitense – decidere le combinazioni di colori di alcuni elementi tra cui gli esterni, le pinze dei freni e le cuciture delle cinture di sicurezza e scegliere il nome della Special Edition.

La nuova edizione limitata della piccola SUV sportiva dell’Ovale Blu (spinta da un motore 1.5 EcoBoost turbo tre cilindri a benzina da 200 CV e in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi) sarà prodotta – come le altre varianti della “baby” crossover americana – nello stabilimento di Craiova (Romania) e sarà acquistabile entro la fine dell’anno.