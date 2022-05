Ford Pro, tutto quello che c’è da sapere

Si chiama Ford Pro il nuovo brand globale dell’Ovale Blu: un marchio focalizzato sull’offerta di soluzioni rivolte ai clienti di veicoli commerciali e per flotte di tutte le dimensioni, con l’obiettivo di migliorare la loro produttività.

Di seguito troverete tutto quello che c’è da sapere su Ford Pro: software, ricarica, assistenza, prodotti finanziari, servizi digitali e chi più ne ha più ne metta. Un nuovo business – pronto al debutto in Europa e già attivo negli USA dall’inizio dell’anno – che punta a ricavi globali per 45 miliardi di dollari entro il 2025 e che negli Stati Uniti ha già permesso di ridurre il costo totale di gestione delle flotte dal 10 a un massimo del 20%.

Ford Pro Vehicles

La gamma di veicoli commerciali Ford Pro punterà sempre più sulle emissioni zero. Il furgone elettrico E-Transit ha già raccolto 5.000 ordini ancora prima che il primo esemplare uscisse dalla linea di produzione e a breve vedremo altri quattro van a batterie: nel 2023 sarà la volta delle varianti EV di Transit Custom e Tourneo Custom mentre nel 2024 toccherà a Transit Courier e Tourneo Courier.

Il team Ford Pro Special Vehicles si occupa invece di fornire prodotti e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti (metà dei veicoli commerciali della Casa statunitense venduti in Europa è allestita). Qualche esempio? Una gamma di telai per qualsiasi tipo di configurazione, batterie e sistemi di alimentazione ausiliari e pacchetti specifici riservati a utilizzi particolari come i sistemi di illuminazione o gli inpianti elettrici per il rimorchio.

Ma non è tutto: il programma QVM (Qualified Vehicle Modifier) gestisce le richieste di veicoli allestiti attraverso una rete di 200 allestitori e non mancano soluzioni digitali personalizzate integrate nel touchscreen del mezzo senza bisogno di aggiungere ulteriori pannelli nell’abitacolo.

Ford Pro Software

Ford Pro Software è un ecosistema digitale e connesso che utilizza dati in tempo reale per integrare veicoli, telematica, sistemi di ricarica e assistenza. Un’unica soluzione per venire incontro agli operatori che non vogliono perdere tempo dialogando singolarmente con i fornitori dei diversi servizi. I proprietari e i gestori di flotte fino a cinque veicoli possono beneficiare dell’app gratuita per smartphone FordPass Pro, progettata per aiutare le aziende sprovviste di fleet manager a tempo pieno.

Il software Ford Pro Telematics ottimizza ad esempio la gestione dei veicoli commerciali connessi Ford convertendo i dati in informazioni e avvisi utili come ad esempio la posizione del veicolo in tempo reale, gli avvisi sullo stato di salute del furgone e il monitoraggio del conducente. Il sistema può anche gestire flotte multimarca utilizzando un dispositivo collegato ai veicoli di altri brand.

Chi opterà per una flotta di veicoli commerciali 100% elettrici beneficerà di Ford Pro E Telematics (gratuito per un anno per i clienti E-Transit) che presenta funzioni utili come lo stato di carica corrente, lo stato di carica specifico del veicolo e l’autonomia residua con la possibilità di personalizzare gli avvisi in caso di basso livello della batteria. Non vi basta? Ford Pro E Telematics può anche impostare il pre-riscaldamento o il pre-raffreddamento degli accumulatori e dell’abitacolo.

Ford Pro Charging

Ford Pro Charging è un sistema di ricarica integrato e pensato per le flotte. Il servizio comprende l’installazione dell’hardware e il software di gestione: per coloro che intendono ricaricare a casa i mezzi Ford Pro Charging semplifica l’installazione e la gestione della wallbox domestica garantendo comunque anche l’accesso a oltre 300.000 stazioni di ricarica consentendo un sistema di fatturazione centralizzato.

Ford Pro Service

Ford Pro Service aumenta i tempi di attività e garantisce la massima produttività del veicolo, condividendo i dati che riceve da questo in tempo reale con la rete dei Transit Centre. Ora gli operatori possono pianificare e prenotare online gli interventi in assistenza nel momento più opportuno per assicurare la massima efficienza del veicolo e ricevere degli avvisi relativi alla durata residua dell’olio, ai livelli di AdBlue, alla pressione delle gomme e a quando è necessario intervenire per ridurre un guasto.

I Transit Centre, grazie alla possibilità di leggere i dati condivisi del veicolo connesso riguardanti gli ultimi 60 giorni, sono in grado di accelerare i tempi di diagnosi e di adottare una strategia proattiva ordinando i componenti necessari prima che il cliente si rechi in officina prenotando eventualmente un mezzo sostitutivo per consentire all’utilizzatore di non interrompere l’attività.

Il sistema Smart Diagnostic comprende – tra le altre cose – orari di apertura estesi, veicolo di cortesia, servizio “salta la coda” con video accettazione, servizio veloce Fast Track, accettazione serale (Over-night reception), prelievo e riconsegna veicolo e prenotazione online in tempo reale.

Ford sta inoltre valutando l’opportunità di portare in Italia il Mobile Service già attivo nel Regno Unito: una flotta di van dedicata all’assistenza remota in grado di svolgere il 70% dei lavori di assistenza e riparazione anche per veicoli e altri brand.

A tutto questo si aggiunge FordLiive, un sistema che connette gli utilizzatori di veicoli commerciali Ford, la rete dei Transit Centre e il FordLiive Centre sfruttando i dati trasmessi in tempo reale per diminuire il numero di visite in assistenza, ridurre fino al 60% i tempi di fermo in officina e ottimizzare l’operatività dei veicoli commerciali.

In Europa sono già operativi oltre 620.000 veicoli commerciali connessi Ford: per sfruttare il servizio gratuito FordLiive è sufficiente attivare il modem FordPass Connect e iscriversi a un pacchetto software Ford Pro.

Ford Pro Financing

Ford Pro FinSimple è una nuova Business Unit che punta a offrire piani finanziari trasparenti e flessibili rivolti alle piccole e medie flotte. Prodotti e servizi che includono benefici come la fatturazione semplificata, plafond di credito, gestione del conto line e l’opzione di avvalersi di consulenti finanziari.