Ford Italia sbarca su eBay

Ford Italia ha inaugurato il suo negozio eBay ufficiale (qui il link): oltre 450 accessori originali – dai portabiciclette alle wallbox per le auto elettriche e ibride plug-in passando per i portapacchi da tetto, i cerchi in lega e i sistemi di infotainment – ordinabili direttamente dal produttore.

Ma non è tutto: la filiale italiana della Casa statunitense ha anche lanciato il proprio shop online a questo indirizzo, accessibile cliccando sul tasto “Acquista Accessori Ford” presente sulla pagina Accessori della sezione Assistenza di www.ford.it.

Su questa piattaforma i clienti potranno ordinare gli accessori per la propria Ford direttamente presso il costruttore e farli consegnare al proprio domicilio o presso il FordPartner preferito, se c’è bisogno di un’installazione professionale.