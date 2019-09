Ford al Salone di Francoforte 2019 punta sull’elettrificazione: in occasione della rassegna tedesca la Casa dell’Ovale Blu ha svelato – oltre alla nuova Kuga – modelli ibridi plug-in (Explorer e Tourneo Custom), ibridi (Mondeo SW Hybrid) e mild hybrid (Puma Hybrid).

Il marchio statunitense crede molto nei veicoli elettrificati: ogni nuovo mezzo della Casa di Detroit avrà almeno una variante elettrificata (saranno 17 in totale entro il 2024) e si prevede che le vendite di Ford ibride ed elettriche supereranno entro la fine del 2022 quelle delle versioni convenzionali benzina e diesel.

Al Salone di Francoforte 2019 Ford ha anche presentato nuove soluzioni di ricarica – una wall box in grado di fornire fino al 50% in più di potenza rispetto a una normale presa domestica e una nuova app per smartphone e tablet che garantirà l’accesso a oltre 118.000 colonnine pubbliche in tutta Europa – e l’experience Go Electric, composta da un simulatore in grado di ricreare l’accelerazione di un veicolo elettrico.