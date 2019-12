La Ford Focus Active V – disponibile in due varianti di carrozzeria (cinque porte e station wagon SW) – è la versione lussuosa e “off-road” della quarta generazione della compatta statunitense: un allestimento che unisce l’esclusività Vignale al design avventuroso, all’altezza di guida rialzata e alla configurazione del telaio della Active.

Di seguito troverete tutti i dettagli della nuova Ford Focus Active V: prezzi, rivali e chi più ne ha più ne metta.

Ford Focus Active V: la dotazione di serie

La Ford Focus Active V costa 3.500 euro più della Active Co-Pilot a parità di motore e aggiunge: barre al tetto argentate, bracciolo della consolle centrale in pelle, climatizzatore automatico bizona, console centrale superiore con portaocchiali e con luci di cortesia LED anteriori e posteriori, fari anteriori full LED con fendinebbia e fari posteriori a LED, modanature portiere lucide (linea inferiore finestrini), pannello strumenti rivestito in vinile, parasole conducente e passeggero con specchio e luci, sedile anteriore passeggero con altezza regolabile e con supporto lombare, sedile conducente con regolazione elettrica a 4 vie e supporto lombare, sedili anteriori riscaldabili, sedili in pelle totale, sedili posteriori abbattibili 60/40 con portellone sci, sensori pioggia e retrovisori antiabbagliamento, tappetini anteriori e posteriori in velluto, kit riparazione pneumatici, Active Park Assist, head-up display, keyless entry (apertura e chiusura senza chiave, solo portiere anteriori) e luci ambiente LED multicolor.

Ford Focus Active V: i motori

La gamma motori della Ford Focus Active V è composta da quattro unità sovralimentate: due EcoBoost a benzina (1.0 tre cilindri da 125 CV e 1.5 da 150 CV) e due diesel EcoBlue (1.5 da 120 CV e 2.0 da 150 CV).

Ford Focus Active V: i prezzi e le rivali

BENZINA

Ford Focus Active V 1.0 EcoBoost 31.350 euro

Mercedes A 180 Automatic Business 31.810 euro

Opel Astra 1.4 T Ultimate 31.450 euro

Peugeot 308 PureTech Turbo 130 EAT8 GT Line 28.200 euro

Renault Mégane Tce 140 CV EDC Intens 29.200 euro

Ford Focus Active V 1.5 EcoBoost 32.850 euro

Audi A3 SPB 35 TFSI S tronic Business 32.840 euro

Mercedes A 200 Automatic Executive 32.470 euro

Opel Astra 1.4 T Ultimate 31.450 euro

Volkswagen Golf 1.5 TSI DSG Executive 31.050 euro

DIESEL

Ford Focus Active V 1.5 EcoBlue 33.350 euro

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm TCT Sportiva 31.800 euro

Mercedes A 180 d Automatic Sport 32.490 euro

Opel Astra 1.5 CDTI 122 CV AT9 Ultimate 32.800 euro

Peugeot 308 BlueHDi 130 EAT8 GT Line 30.050 euro

Ford Focus Active V 2.0 EcoBlue 35.350 euro

Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm Veloce Carbon Edition 33.950 euro

Audi A3 SPB 35 TDI S tronic Sport 35.400 euro

Mercedes A 200 d Automatic Sport 35.770 euro

Volkswagen Golf 2.0 TDI DSG Executive 34.450 euro

Ford Focus SW Active V: i prezzi e le rivali

BENZINA

Ford Focus SW Active V 1.0 EcoBoost 32.350 euro

Mercedes CLA 180 Shooting Brake Aut. Executive 35.850 euro

Opel Astra ST 1.4 T Ultimate 32.450 euro

Peugeot 308 SW PureTech Turbo 130 EAT8 GT Line 29.100 euro

Renault Mégane Sporter TCe 140 CV EDC Intens 30.200 euro

DIESEL

Ford Focus SW Active V 1.5 EcoBlue 34.350 euro

Mercedes CLA 180 d Shooting Brake Aut. Executive 35.900 euro

Opel Astra ST 1.5 CDTI 122 CV AT9 Ultimate 33.800 euro

Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 GT Line 30.950 euro

Renault Mégane Sporter Blue dCi 115 CV EDC Intens 30.400 euro

Ford Focus SW Active V 2.0 EcoBlue 36.350 euro

Mercedes CLA 200 d Shooting Brake Aut. Executive 37.230 euro

Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG Executive 35.150 euro