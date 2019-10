Ford al Festival della Scienza 2019

Ford sarà presente al Festival della Scienza 2019 di Genova, in programma dal 24 ottobre al 4 novembre presso Piazzale Mandraccio nell’area del Porto Antico. La Casa statunitense approfitterà dell’evento per mostrare al pubblico l’evoluzione della mobilità del futuro attraverso l’experience Go Electric e alcuni modelli tra cui la Kuga Plug-in Hybrid e la Puma Hybrid.