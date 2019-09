Fiat Panda Trussardi: la prima versione Luxury

Esteticamente la nuova Fiat Panda Trussardi si caratterizza per la carrozzeria verniciata in Marrone Caffé, opaco o metallizzato. A scelta, i clienti potranno richiederla anche con le altre colorazioni Bianco Gelato, Nero Cinema o Griglio Maestro. A distinguerla c’è naturalmente anche il logo Trussardi sulla luce laterale, sulle bande nere laterali e sui cerchi in lega da 15 pollici. In nero lucido sono anche le barre longitudinali sul tetto e le rifiniture sui paraurti.

Gli interni della Fiat Panda Trussardi