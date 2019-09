Fiat 500X Sport: i prezzi e le rivali

Credits: Foto Marco Alpozzi - LaPresse 11 Settembre 2019 Firenze Motori Presentazione della nuova Fiat 500x Sport Nella foto: Marco Alpozzi / lapresse September 11, 2019 Firenze News Presentation of New Fiat 500x Sport In the pic:

Fiat 500X Sport: le modifiche estetiche

Facile distinguere esteticamente una Sport da una Fiat 500X “normale”: minigonne laterali e archi sui passaruota in tinta carrozzeria, paraurti posteriore stile “diffusore”, doppio scarico cromato, fari full LED, badge Sport sul parafango anteriore e numerosi dettagli grigio titanio (maniglie, inserti sul paraurti anteriore, modanatura frontale, calotte degli specchi retrovisori e maniglia del portellone con il logo “500” nel trattamento Myron).

Dentro spiccano la tonalità scura per l’imperiale e i montanti anteriori, la specifica grafica TFT del quadro strumenti con elementi rossi, il pomello del cambio in alluminio, il volante sportivo in techno-pelle tagliato in basso, la plancia in grigio titanio, i dettagli in tinta Myron, le finiture in Rosso Seduzione, i sedili in tessuto nero con inserti in vinile e logo grigio “500”, la lunetta in vinile nero e le cuciture specifiche in grigio/rosso.

Tra gli optional segnaliamo invece i cerchi in lega da 19” con coprimozzo nero lucido montati su pneumatici 225/40 R19 (400 euro) e il pack Bad S (600 euro: cupolino del cruscotto in Alcantara, cover pedali in alluminio, luci a pozzanghera e luci ambiente).