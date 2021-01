Fiat 500X 2021: gli allestimenti

Gli allestimenti della Fiat 500X 2021 sono quattro:

Cult

Connect

Cross

Sport

Fiat 500X Cult

La Fiat 500X Cult è la porta d’accesso al mondo della piccola SUV piemontese. La palette colori si arricchisce della nuova vernice “Arancio Sicilia” mentre dentro spiccano i nuovi tessuti dei sedili blu (impreziositi con il monogramma Fiat stampato sulla seduta centrale) e una plancia dedicata nel nuovo colore “Techno” blu.

Fiat 500X Connect

La Fiat 500X Connect è rivolta a chi vuole rimanere sempre connesso: la dotazione di serie comprende, tra le altre cose, il sistema infotainment Uconnect da 7″ con radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto, i cerchi in lega da 17″, i vetri oscurati, i fendinebbia, le luci diurne a LED, i sensori di parcheggio e i sensori luce/pioggia. Per quanto riguarda gli interni troviamo invece nuovi sedili neri “Flashy” abbinati alla nuova finitura della plancia color Argento Opaco e il volante in techno pelle.

Fiat 500X Cross

Sulla Fiat 500X Cross – variante che strizza l’occhio al mondo off-road – esordiscono nuovi sedili con fascia centrale con tema Camouflage e inserti in vinile, cerchi in lega da 18″, barre sul tetto e climatizzatore automatico.

Fiat 500X Sport

La dotazione di serie della Fiat 500X Sport comprende, tra le altre cose, i cerchi in lega da 18″ in nero brunito lavorato (optional da 19″) e la livrea specifica Grigio Moda opaca.