Fiat 500L Sport

La famiglia 500L di Fiat si amplia con l’allestimento Sport che si posiziona al top della gamma della monovolume italiana.

La base di partenza è la versione Cross, il cui equipaggiamento è però arricchito con accessori extra come le luci ambientali, la regolazione lombare del sedile guida, i cerchi in lega dedicati da 17 pollici di colore nero opaco, le rifiniture in Nero Diabolik e i finestrini posteriori oscurati.